Rachel kot gospodinja

Še danes velja Jennifer Aniston za fatalno žensko generacije. Z vlogo Rachel je spremenila definicijo samske ženske in tudi seksualnosti. Številni najstniki, ki so se spopadali z mozolji v devetdesetih letih, so sanjarili, da bi se z njo poročili. No, to se nikomur ni izšlo, lahko pa si za tolažbo vsaj ogledamo, kako bi bila Jennifer videti, če bi bila mamica in gospodinja. Igralko so paparaci nedavno zalotili na prizorišču snemanja filma Dumplin' v mestu Jonesboro, zvezna država Georgia. Danes 48-letna lepotica je prevzela vlogo mame glavne junakinje. Videti je, da bi bila prav mična mamica, čeprav v zasebnem življenju nima otrok.

Nastajajoči film, ki naj bi prišel na velika platna šele prihodnje leto, se osredotoča na najstniško dekle, ki jo sošolci in vrstniki zlohotno poimenujejo Knedeljček. Kljub temu se Willowdean Dickson prijavi na lepotno tekmovanje, v želji, da bi pritegnila fante in se maščevala vsem tistim, ki so jo trpinčili. Jennifer upodablja njeno mamo Rosie Dickson, ki ima zelo zadržan in malce slab okus za obleke. Na neki način je vloga zelo drugačna od Jennifer in njenih dozdajšnjih upodobitev. Ni skrivnost, da stavi na svoj videz, nedavno je celo potrdila, da se z možem Justinom Therouxom oba posvečata modi in imata kompatibilen slog oblačenja. »Ne bi trdila, da imava skupen slog. Mislim, da ima on zelo specifičen okus, to prihaja iz naju. Imela sem veliko sreče,« je zadovoljna zvezdnica.

Producent filma je Michael Costigan, namenjen pa bo mlajšim gledalcem. Film je narejen po istoimenskem romanu za mladino, ki je izšel leta 2015. Uspeh knjige je pritegnil pozornost Disneyjevega podjetja, to je glavno vlogo zaupalo avstralski igralki Danielle Macdonald.