Putin za 65 let v odlični formi

Ruski predsednik Vladimir Putin je 7. oktobra praznoval 65. rojstni dan. Letos ga je, čeprav je padel na soboto, proslavil delovno. Odkar je predsednik, se je to zgodilo le dvakrat – leta 2014 in 2016, sicer pa si na svoj dan rad privošči kaj posebnega.



Pred dvema letoma se je denimo preizkusil v igranju hokeja na gala tekmi Nočne hokejske lige v Sočiju. Kljub 65 svečkam na torti pa ni videti, da bi čas prišel ruskemu predsedniku do živega. Na letošnjih poletnih počitnicah v Sibiriji se je (spet) pustil fotografirati brez majice in širnemu svetu pokazal izklesan trebuh, ki bi mu ga lahko zavidal tudi marsikateri več kot deset let mlajši moški. Nič čudnega, da o kaki rojstnodnevni torti ni bilo niti slišati.

