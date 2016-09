Pustila ga je  brez prebite pare  in z bolnim psom

Frances Bean Cobain, hčerka pokojnega kralja grungea Kurta Cobaina in glasbenice Courtney Love, je marca letos po pičlih 21 mesecih zakona že zahtevala ločitev, kot povod pa je navedla nepremostljive razlike. Očitno je med temnolasko in njenim odtujenim možem Isaiahom Silvo resnično nepremostljiv prepad, saj niti ločitve ne moreta speljati brez posredovanja mediatorja. Ta ju bo – tako je namreč določilo sodišče – v naslednjih štirih mesecih vodil skozi razburkane vode njunega vse bolj zapletenega ločitvenega postopka. Z upanjem, da bosta vendar ubrala srednjo pot in našla vsaj deloma zadovoljujoč kompromis.



Po poroki pustil službo



Šest let ga je ljubila. Štiri leta kot partnerica, skoraj dve pa kot žena. Zato je bila mlada bogatašinja, ko je njunemu zakonu odklenkalo, odtujenemu možu pripravljena plačevati preživnino, a zgolj iz svojega žepa, zahtevala pa je, da bogastvo, ki ga je podedovala po očetu, ostane nedotaknjeno. Toda kar koli je že ponujala Silvi, je bilo očitno daleč pod njegovimi pričakovanji. »Njeno premoženje je vredno precej več kot 100 milijonov, jaz pa kot glasbenik v minulih dveh letih nisem zaslužil skoraj ničesar,« je Isaiah podal izjavo, seveda z dopolnilom, da je po poroki pustil službo, da bi se lahko z vsemi silami posvečal sveže pečeni ženi, zaradi katere je tudi kariero glasbenika odstavil na stranski tir. Na Francesino prošnjo, seveda, ki je obljubila, da bo preživljala oba. Poleg tega je, tudi po lastnem vzgibu, vpisala njegovo hčer iz prejšnjega razmerja v prestižno zasebno šolo. A se je nato februarja, ko je njuna ljubezen splavala po vodi, brez besed odselila in mu na grbi pustila »tri mačke in ostarelega zlatega prinašalca, čigar zdravje skoraj vidno peša«. Za piko na i je nehala plačevati dekličino šolnino in Isaiahu s tem nakopala več tisočakov težek dolg, ki ga nikakor ne more poravnati. Čeprav naj bi mu na začetku ločitvenega procesa obljubila, da bo krila njegove življenjske stroške in hčerino izobraževanje. Besedo pa nato požrla. Isaiahov izračun: potrebuje vsaj 25 tisočakov mesečne preživnine, torej 300.000 dolarjev na leto.



Sprva je vztrajal, da je, ker nista podpisala predporočne pogodbe, upravičen do polovice Francesinega celotnega premoženja. Vključno s tistim delom, ki ga je podedovala po pokojnem vodilnem glasu Nirvane. Nato je zahtevek spremenil v 300 tisočakov preživnine na leto. A končno besedo je vendar podal sodnik. Temnolaski je naložil, da mora odtujenemu možu naslednje štiri mesece, torej do konca posredovanja v njunem ločitvenem procesu, vsak mesec na račun nakazati 12.000 ameriških dolarjev – ki pa bodo obdavčeni. Toliko jih Isaiah očitno potrebuje za preživetje. Poleg tega mu mora nakazati enkratni znesek v višini 15 tisočakov za poplačilo odvetniških stroškov. Na drugi strani pa je Isaiahu naročil, da se mora nemudoma izseliti iz losangeleške vile, v kateri sta v srečnejših časih skupaj živela. To je začasna ureditev, čez štiri mesece pa bomo videli, ali je sodno določenemu mediatorju uspelo izpolniti težavno nalogo in je sprti par naučil govoriti skupni jezik.