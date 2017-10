Punčka za Ronalda

Po mesecih šepeta in ugibanj je portugalski nogometni as Cristiano Ronaldo julija potrdil, da v trebuščku njegove izbranke Georgine Rodriguez klije seme njune ljubezni. Nad čimer pa ni bil navdušen le športni zvezdnik, ki je očetovstvo v tem letu zagrabil z obema rokama, saj sta mu junija življenje polepšala dvojčka Eva Maria in Mateo, ki ju je donosila nadomestna mati.

Izdajalski tvit

Od veselja je v zrak verjetno skakal tudi Ronaldov prvorojenec Cristiano Jr., saj je tako še za korak bliže uresničitvi sanj o šestih bratcih in sestricah. »Želi si še bratcev in sestric. Da jih bo sedem, saj je to dobra, čarobna številka,« je povedal Ronaldo s sedmico na nogometnem dresu. A četudi je športnikovemu kratkohlačniku to jasno, ni vedel tega, ali se mu zdaj obeta še en bratec ali sestrica. Do zdaj, ko sta spol Ronaldovega otroka številka štiri po nesreči razkrila Georginina učitelja plesa. Lepotička, ki je pred slabim letom ukradla nogometaševo srce, že tako ohranja zdrav življenjski slog, v nosečnosti pa se temu posveča še vestneje.

»Skrbim zase. Zdravo se prehranjujem, čeprav nimam stroge diete, saj se je vsake toliko treba prekršiti. Rada se ukvarjam tudi s športom,« je povedala bodoča mamica, ki se je z zaobljenim trebuščkom odločila osvojiti zapeljive gibe salse, ki so omrežili tudi njo. »Ob plesu mi zaigra in zapleše tudi srce. Hvala, moja učitelja Basi in Deisy, da sta me vodila skozi moje prve ure salse,« je čivknila temnolaska. Ko je na družabnih omrežjih zasijal njun izdajalski odgovor. »Užitek te je bilo učiti, že prvo uro ti je šlo odlično. Punčka, ki jo nosiš pod srcem, bo izjemna plesalka,« sta se zagovorila Basi in Deisy. In čeprav sta se hitro zavedla spodrsljaja in napisano izbrisala, je razkritje spola Ronaldovega otročička vseeno obviselo na spletu in hitro obkrožilo svet. Da bo zvezdnik nogometnih zelenic po dveh fantičih in eni hčerki dobil še drugo hčer.