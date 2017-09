Psička na pevčevem grobu

Pravijo, da je vez med človekom in psom nezlomljiva. In tesne povezave med Georgeem Michaelom in njegovo psičko Abby očitno ni razdrla niti zvezdnikova smrt. Čeprav je od njegove smrti minilo že skoraj devet mesecev, je zvesta psička še vedno ob lastniku. Na njegovem grobu, kamor zahaja.

Leta 2006 sta v glasbenikovo življenje prišli majhni beli kepi. Mala zlata prinašalka Abbya in njena sestrica Meg, o katerih je pevec govoril kot o svojih dekletih in najboljših prijateljicah. Megina smrt pred dvema letoma ga je zelo prizadela, a ostala mu je Abby ter mu pomagala skozi težke trenutke. Njena zvestoba očitno ne pozna meja.

Ko je glasbeniku za božič lani odpovedalo srce, je skrb za zdaj že ostarelo, 11-letno kosmatinko prevzela njegova družina, a ta lahko le nemočno opazuje njeno postopno hiranje od žalosti. Izgubila naj bi tek, četudi so zlati prinašalci znani kot zelo ješči. Dneve in dneve le otopelo poležava, dokler ne odtava na pokopališče, kjer leži pred grobom ali ovohava nagrobni kamen. Znakov veselja ne pokaže niti, ko jo božajo pevčevi oboževalci, ki se mu pridejo poklonit na grob.