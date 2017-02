Prvič po Dianini smrti bo princ obiskal Pariz

Princa Williama in njegovo ženo Kate naslednji mesec čaka še ena v vrsti kraljevih dolžnosti, obiskala bosta Pariz. Za drugega v vrsti za britanski prestol bo ta uradni obisk zagotovo eden od najbolj čustvenih, saj se bo zdaj prvič po materini smrti pred skoraj 20 leti vrnil v mesto, kjer je ta avgusta 1997 umrla.



Njegov mlajši brat, princ Harry, je bil medtem že nekajkrat v francoski prestolnici, ko se je pridružil tekmovanju v ragbiju, William pa se je doslej uspešno izogibal mestu in državi, v kateri je princesa Diana doživela smrtno prometno nesrečo, nazadnje je bil tam v dnevih po tragediji. Da ga je ta zelo zaznamovala, ni treba izgubljati besed, o veliki izgubi zelo nerad govori, kar pomeni, da bo s tokratnim obiskom prekosil samega sebe in uradne dolžnosti postavil pred svoje težave.



Vojvoda in vojvodinja Cambriška bosta v francosko prestolnico odšla marca, tam bosta preživela dva dneva, 17. in 18., njun urnik v mestu luči bo precej natrpan, saj naj bi se pojavila na kar osmih dogodkih, sprejemih, med drugim ju čakata slavnostna večerja z množico uglednih gostov ter srečanje z britanskim veleposlanikom Edwardom Llewellynom, ki je položaj prevzel novembra lani.



Kensingtonska palača je v izjavi za javnost še zapisala, da bosta vojvoda in vojvodinja Cambriška odpotovala na dvodnevni obisk na povabilo zunanjega ministrstva, podrobnejši program dogajanja pa da bo znan naknadno. Prav tako še ni znano, ali bosta odšla sama ali ju bosta spremljala tudi otroka, princ George in princesa Charlotte.



Poznavalcem ni ušlo, da je kraljevi obisk Francije načrtovan v obdobju, ko se politika pogaja o načinu izstopa Velike Britanije iz Evropske unije, sicer pa dogodek komaj čakajo modni sladokusci, saj se je že vnela debata o tem, kaj bo v enem od najbolj modnih mest v Evropi oblekla 35-letna Kate, britanska modna ikona.