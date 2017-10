Prvič platinasta poroka

Kraljeva kovnica je ustvarila platinaste kovance v čast 70-letnici zakona kraljice Elizabete II. in princa Filipa. Na kovancih sta oba, kraljica in njen mož. Sta prvi kraljevi par, ki slavi platinasto obletnico. Poročila sta se 20. novembra 1947 v Westminstrski opatiji pred 2000 povabljenci. Obred so v živo prenašali 200 milijonom radijskim poslušalcem.

Elizabeta II. in Filip sta na eni strani kovanca upodobljena s profila, na drugi sedita na konjskem hrbtu. »Ustvarila sta trajno partnerstvo, ki je lahko navdih vsem nam, ko Britanija slavi ta izjemni osebni trenutek v kraljevi zgodovini,« je dejal predstavnik kovnice. Dvojni portret je ustvaril kipar Etienne Milner, ki je želel predstaviti občutek dolžnosti – Filip podpira ženo v svoji vlogi kraljičinega moža. Podobo kraljice in princa v konjskem sedlu je delo umetnika Johna Bergdahla in odseva strast kraljevega para do vsega, kar je povezano s konji.



Spoznala sta se, ko je bilo Elizabeti komaj osem let, bilo je leta 1934 na poroki Filipove sestrične, grške in danske princese Marine, in princa Georgea, vojvode Kentskega, Elizabetinega strica. Spet sta se videla tri leta pozneje, zaljubila pa julija 1939, ko sta se srečala v Dartmouthu na kraljevem mornariškem kolidžu in si začela pisati pisma; njej je bilo 13, njemu 18 let. Leta 1946 je Filip Elizabetinega očeta prosil za njeno roko, kralj je privolil, a pod enim pogojem: da uradno zaroko odložijo do njenega 21. rojstnega dne prihodnjega aprila. Z ženo sta bila namreč malce razočarana, ker se je hči hotela poročiti s prvim moškim, ki ga je spoznala.

Pred poroko se je Filip, grški in danski princ, odpovedal tem nazivom, prevzel priimek materine britanske družine in vstopil v Anglikansko cerkev. Poročila sta se dve leti po koncu druge svetovne vojne, a se obreda niso udeležili vsi njuni sorodniki, zlasti ne njegovi nemški družinski člani, tudi njegove sestre, na poroko niso povabili niti njenega strica, nekdanjega kralja Edvarda VIII., ki je abdiciral decembra 1936. Družino sta zasnovala precej hitro, Charles se je rodil 14. novembra 1948, skoraj leto po poroki. Pet let po tem, ko sta sklenila zakon, je mlada Elizabeta sedla na prestol, je monarhinja z najdaljšim stažem. Ob zlati obletnici zakona leta 1997 je kraljica možu pela slavospev: »V vseh teh letih je bil moja moč.«