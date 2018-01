Prvi parček letošnje hollywoodske sezone

Z začetkom letošnjega leta se je na hollywoodskem nebu pojavil nov parček in pritegnil veliko pozornosti. To sta zvezdnik izjemno priljubljene najstniške nadaljevanke Stranger Things (Bolj nenavadne stvari) David Harbour in 33-letna lepotica Alison Sudol, ki jo poznamo iz filmov, kot je Fantastične pošasti.



Govorice, da sta se zaljubila, sta sprožila kar sama, saj sta postala nepogrešljiva člana številnih družabnih dogodkov, podelitev nagrad in seveda zabav, ki jim sledijo. David, ki prihaja iz New Yorka in v seriji upodablja šefa policije Jima Hopperja, se je z novo izbranko pripeljal na podelitev zlatih globusov v istem vozilu. Prav tako sta med podelitvijo sedela skupaj. Po dogodku je 42-letni zvezdnik svetlolasko peljal na zabavo produkcijske hiše Netflix. No, potem sta se pojavila tudi na čajanki Bafte. »Eno izmed zabav sta zapustila z roko v roki," je povedal vir blizu zvezdnikoma. "Alison se je z njim zelo zafrkavala, celo dražila ga je. Vedla sta se kot parček."« Veliko časa sta preživela v pogovoru z Greto Gerwig, ki je letos z režijskim prvencem dosegla zavidljiv uspeh in ji veliko obetajo tudi na prihajajoči podelitvi oskarjev.



David je seveda že dolgo v filmski industriji, kjer velja za pravega veterana. Temu primeren je zavidljiv seznam deklet, ki so mu grele posteljo – svojčas je ljubimkal z Julio Stiles in bil celo zaročen z Mario Thayer. Minuli mesec je v nekem intervjuju izjavil, da pri svojih partnericah najbolj ceni inteligenco. »Ljudje, ki poglobljeno razmišljajo, ki gledajo na svet s svojimi očmi, me močno privlačijo,« je povedal David. Če najdem tako dekle, ki bi me bilo pripravljeno prenašati, potem je to to. Moram pa priznati, da sem veliko boljši v namišljenih fantazijskih razmerjih kot v pravih. Poskušam biti bolj realističen.« Alison se pojavlja tako na velikih platnih, v kratkem jo bomo lahko občudovali v zgodovinski drami Zadnja polna mera, kot v raznih televizijskih produkcijah.