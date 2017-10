Prvi javni poljub v loži za vipovce

Oboževalci princa Harryja so navdušeni: na športne igre Invictus games je prikorakal z roko v roko z Meghan Markle, za konec pa je svojo ameriško punco še – poljubil! V javnosti! Največji dokaz, se strinjajo mnogi, da se bosta zaročila, če se že nista, drugi, prav tako pomemben, pa je, da je Harry srečal njeno mamo, ki je samo zaradi tega priletela iz ZDA v Kanado. Ampak pojdimo lepo po vrsti.

14 mesecev sta skrivala zvezo, zdaj pa sta se v enem tednu trikrat skupaj pojavila v javnosti.

Poljub se je zgodil ob zaključni slovesnosti športnih iger za veterane, katerih ustanovitelj je Harry, princ je Meghan poljubil v luksuzni VIP-loži, ki je bila slabo osvetljena, a ker so številni, tudi paparaci, kukali tja, so poljub kajpak ujeli. Izkazovanje naklonjenosti, ljubezni, če hočete, je le še okrepilo govorice o zaroki 33-letnega princa in 36-letne igralke. Ta je prišla v družbi prijateljice, kanadske stilistke Jessice Mulroney, prijatelja Markusa Andersona, ki je lani Meghan predstavil Harryju, in mame Dorie Ragland, terapevtke in vaditeljice joge iz Los Angelesa, ki je iz ZDA priletela zato, da bi bila s hčerko in njenim princem. Slišati sicer je, da je Harryja srečala že prej, v začetku leta, ko je z Meghan priletela v London. Videti je bilo, da se princ in mati njegove izbranke, ki v Torontu snema nanizanko Nepremagljivi dvojec, dobro razumeta.

Poljub in klepet z njeno mamo sta dokaz, da je zveza resna, menijo mnogi.

Zaljubljenca sta 14 mesecev skrivala zvezo, zdaj pa sta se v tednu dni skupaj v javnosti pojavila trikrat: prvič na odprtju iger v Torontu, ko ni sedela ob princu, pa nekaj dni pozneje na eni od tekem, ko sta se držala za roke in tako prekršila kraljevi protokol, ter v nedeljo, ko so se igre končale. Menda sta vse dni bivala skupaj, ne v njeni najeti hiši, okoli katere so okrepili varovanje, ampak v njegovi hotelski sobi v hotelu Fairmont Royal York.