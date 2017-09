Prvi hčerki ni zapustil nič

Čeprav je znano in dokazano, da je nezakonski otrok, ki ga je spočel tik pred poroko s princeso Margareto leta 1960, res njegov, pokojni lord Snowdon niti po smrti ni hotel imeti z njim nobenega opravka.

Kot pišejo britanski mediji, član kraljeve družine, ki je umrl januarja letos, star 86, v oporoki, v kateri je razdelil 3,2 milijona funtov (3,6 milijona evrov) vredno premoženje, ni niti z besedico omenil svoje nezakonske hčerke Polly Fry. Razdelil ga je zgolj med štiri otroke, hčerki lady Sarah Chatto in lady Frances von Hofmannsthal ter sinova Jasperja Cable-Alexandra, ki je bil enako kot Polly rojen zunaj zakona, in Davida Armstrong-Jonesa.



Razburkano ljubezensko življenje lorda Snowdona še po njegovi smrti buri duhove.



Polly Fry je leta 2004 zaradi govoric, da je njen oče lord Snowdon, ne pa Jeremy Fry, moški, ki jo je vzgajal, zahtevala od lorda, naj naredi test DNK. Izkazalo se je, da je res njen biološki oče. Čeprav je Polly torej njegova prvorojenka, ji v oporoki, ki jo je podpisal leta 2006, ni namenil niti beliča.

Fotograf iz visoke družbe, čigar viharen zakon s princeso Margareto se je končal leta 1978, je večji del premoženja zapustil dvema otrokoma iz zakona s kraljičino sestro ter hčeri iz zakona z Lucy Lindsay-Hogg. Lady Frances, edini otrok iz njegovega drugega zakona, je zapustil vse svoje osebno imetje, najmlajšemu sinu, 19-letnemu Jasperju, pa je namenil rento iz fonda, ki znaša 250.000 funtov (280.000 evrov). Denar mu bodo izplačali do 25. leta.

Jasper, rojen leta 1998, je plod romance z Melanie Cable-Alexander, urednico revije Country Life (Življenje na podeželju). Razkritje, da je prijokal na svet, je končalo Snowdonov drugi zakon.

Radoživi lord se je v oporoki spomnil tudi svoje ljubice Emily Hirst – zapustil ji je 25.000 funtov (28.000 evrov). Zajetno vsoto je v skladu z dogovorom, ki sta ga bivša zakonca sklenila ob razvezi leta 2000, dobila tudi njegova nekdanja žena Lindsay-Hoggova.

Snowdonova prvorojenka se je rodila 28. maja 1960. Jeremy Fry, moški, za katerega je verjela, da je njen oče, je bil izumitelj in inženir, potomec slovite družine proizvajalcev čokolade Fry. Leta 1955 se je poročil s Camillo Grinling, mladostno prijateljico lorda Snowdona. Lord se je ob rojstvu Polly javil za njenega botra. Fry bi moral biti leta 1960 priča na poroki lorda Snowdona s princeso Margareto, a si je zadnji trenutek premislil.

Leta 1967 sta se Fryeva ločila, potem ko je Camilla ugotovila, da jo je mož varal s Frances Chadwick, ženo slavnega kiparja Lynna Chadwicka. Polly je po ločitvi ostala pri materi Camilli. Ta je umrla leta 2000, njen bivši Fry pa leta 2005. Ko je lord Snowdon navsezadnje privolil v test očetovstva in se sprijaznil s tem, da je Pollyjin oče, ji je dovolil, da ga kliče papa, a zahteval, naj odkritje zadrži zase. Zdaj 57-letna Polly tega ni storila, saj je hrepenela po tem, da jo oče prizna pred svetom.