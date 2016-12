Prvi božič s sinom in prvi brez matere

Liam, Harry in Niall so prišli k žalujočemu pevcu. Foto: Facebook

Letošnji božič bo za 24-letnega Louisa Tomlinsona, člana razpadle skupine One Direction, ki pa nadaljuje solistično glasbeno kariero, čustveno zelo naporen. Medtem ko bo za bogato obloženo mizo prazničnih dobrot prvič sedel kot mladi očka, saj se mu je na začetku leta rodil prvorojenec Freddie, bo stol, kjer je običajno sedela njegova ljubljena mama Johannah Deakin, prazen. V sredo je po kratkem boju s hudo boleznijo umrla pri komaj 42 letih.



Louis je v minulih mesecih lahko le nemočno opazoval mamo, kako se bori z agresivno obliko levkemije. Morda se je podzavestno pripravljal na najhujše, toda kljub temu ga je smrt močno prizadela. »Z neizmerno žalostjo sporočamo, da se je družina v zgodnjih urah sredinega jutra poslovila od Johannah. Zdravniki so ji nedavno odkrili agresivno obliko levkemije in nemudoma začeli zdravljenje, a bilo je prepozno,« je sporočil pokojničin mož Dan. Čeprav se je borila na vse pretege, je vendar našla energijo, da je zvezdniškemu sinu položila na srce, naj se ne prepusti žalosti in naj neguje glasbeni dar, ki mu je bil položen v zibko. Kar je Louis upošteval ter poskušal svojo srčno bolečino, ko za umirajočo mater ni mogel ukreniti ničesar, preliti v glasbo. V skladbo Just hold on, ki je ugledala luč sveta na isti dan, kot je Deakinova za vselej zaprla oči.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.