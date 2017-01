Prva zvezda na pločniku slavnih letos Violi Davis

Novo leto in nova zvezda slavnih na pločniku slavnih. Prva med 24, ki bodo letos na novo zasijale na losangeleškem bulvarju večnosti. In morda je prav, da se kot prva med nesmrtne zapiše Viola Davis, ki ji je uspelo to, kar se mnogim zdi že skoraj nemogoče ali odmev preteklosti – zaživeti ameriške sanje in kljub bedi brezmejne revščine, v kateri je odraščala, spisati zgodbo neverjetnega poklicnega uspeha in osebne sreče. »Ne morem verjeti svojemu življenju zdaj. Lahko zgolj rečem, da me je bog več kot izdatno blagoslovil,« je na ceremoniji razkritja dejala zvezdnica, ki ji je plaketo z njeno zvezdo izročila ena največjih igralk današnjega časa Meryl Streep. Ta skoraj ni našla dovolj presežnikov, ki bi zadovoljivo orisali vsestransko nadarjenost in izjemno osebnost njene stanovske kolegice.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.