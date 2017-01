Prsata Pamela  se seli bliže nam

Srečanje z abrahamom je vsekakor velika prelomnica. Mejnik, ki ga bo Pamela Anderson dosegla letos poleti. »Znašla sem se na življenjskem razpotju. Sanjam velikanske sanje,« pravi svetlolasa krasotica bujnih oblin. Ki bo naslednje poglavje svojega življenja morda začela pisati na evropskih tleh. Kajti medtem ko njena sinova Brandon in Dylan, ki sta se ji rodila iz ljubezni z nekdanjim možem Tommyjem Leejem, ostajata v Los Angelesu, kjer jima je ljubeča mama že kupila stanovanji, je blondinka zdaj začela brskati med nepremičninskimi oglasi britanskih in francoskih časnikov.



Na svet je privekala v Kanadi, večino življenja preživela v Združenih državah Amerike, kjer si je v filmski meki ustvarila ime, pa vendar jo vleče na staro celino. »Iščem stanovanje v Londonu ali Parizu, ki bi ga lahko najela. Tam imam namreč več prijateljev kot tu,« pripoveduje hollywoodska zvezdnica, ki že sanjari o svojem novem življenju. »Želim si končati nekje v Evropi. Morda bom plesala po mizah, prekritih s karirastimi prti. Se morda podala na križarjenje okoli sveta. Še vedno je toliko krajev, ki jih nisem obiskala, a si jih srčno želim,« sanjari pri belem dnevu. In pri tem zajadra še v Afriko, ki je še ni obiskala. »Želim pomagati slonom in nosorogom. V mislih že vidim, kako živim tam,« še dodaja ljubiteljica živali in ena najvidnejših zagovornic pravic živali v okviru neprofitne mednarodne organizacije za etično ravnanje z živalmi Peta. Očitno si na vsak način želi pobegniti z ameriških tal.