Prsata Pamela poziva: Bodite kot Slovenci!

Prsata zvezdnica Pamela Anderson je na filmskem festivalu v Cannesu pred dnevi v svet poslala sporočilo, v katerem je omenila tudi Slovenijo, ki ji je očitno zelo naklonjena. Borka za pravice živali je namreč močno razočarana, ker se bosanske oblasti ne morejo dogovoriti o zapiranju živalskih farm, kjer živali vzrejajo izključno za proizvodnjo krzna.

Potem ko naj bi omenjene farme zaprli do leta 2018, so se v medijih pojavila namigovanja, da naj bi se to dejansko zgodilo šele leta 2028, se je v Franciji oglasila Pamela. »Avstrija, Hrvaška, Nizozemska, Slovenija in Velika Britanija so prepovedale farme za rejo živali, toda če bo BiH to preložila, bo to velik korak nazaj,« je Pamela sporočila prek organizacije PETA.