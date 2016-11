Proti raku  se bori samo z molitvami

Na zadnji dan letošnjega leta bo dopolnil 57 let. Komaj je torej vstopil v zgodnjo jesen življenja, pred njim bi morala biti še vrsta polnih in zadovoljnih let, a vendar naj bi se Valu Kilmerju življenje počasi iztekalo. Vsaj če ne bo kakšne korenitejše spremembe. »Val je čudovit človek in zdaj se bori s tem, s čimer sem se tudi jaz. A stvari zanj ne kažejo najbolje,« je dejal njegov stanovski kolega Michael Douglas, ki je pred petimi leti slavil skoraj nemogočo zmago nad rakom na grlu, ki so mu ga zdravniki odkrili že v četrtem stadiju. Zato Douglas dobro ve, o čem govori, ko pravi, da so vse njegove molitve zdaj namenjene Kilmerju, ki naj bi tudi bil bitko na življenje in smrt z zahrbtnim rakom na grlu.



Nad zdravstvenim stanjem zvezdnika že zadnji dve leti visi velikanski vprašaj. Prvič se je pojavil januarja lani, ko je zaradi krvavitev v grlu pristal v bolnišnici, a testiranja na tumor naj bi se tedaj izkazala za negativna. »Nimam raka. Le zapleti so se pojavili, zaradi česar sem za vsak primer še malo ostal v bolnišnici,« je tedaj zavrnil vse sume. Podobno kot le pol leta pozneje in tretjič še januarja letos. A čeprav je igralec vseskozi zagrizeno zatrjeval, da ga smrtonosna bolezen ni dobila v kremplje, naj bi bilo to le metanje peska v oči. Drugim in morda tudi samemu sebi. Že poleti 2014 naj bi mu zdravniki namreč postavili zloveščo diagnozo, ki je ni skrival pred družino. A njihove prošnje, naj si vendar poišče zdravniško pomoč, so pri Valu naletele na gluha ušesa. Ker zatekanje v objem zahodnjaške medicine pač ni v skladu z njegovimi verskimi prepričanji.



O trpljenju molči



Če je namenjeno, bo ozdravel. Namesto zdravil in terapij na poti k zdravju pomagajo molitve. Vsakršno priznanje, da trpi strahovite bolečine, bi bilo hkrati priznanje, da njegove molitve niso uslišane, zaradi česar o svojem trpljenju vztrajno molči. Tako naj bi mu kot gorečemu pripadniku cerkve Christian Science zapovedovala vera, ki uči, da zdravijo molitve, ne pa medicina. »Družina ga je rotila, naj vendar poišče zdravniško pomoč, a zaradi svojih prepričanj ni hotel nič slišati o tem. Zavračal ni le zdravljenja, temveč je tudi vsakogar, ki je nanj pritiskal, naj se obrne na zdravnike, odrezal iz svojega življenje,« je takrat izdal vir in pridal, da je tudi o bolečinah, ki jih je trpel, molčal. »To bi pomenilo, da molitve niso uslišane. A mu je, ko je začel kašljati kri, zmanjkalo možnosti,« zaradi česar je tistega januarskega dne pred skoraj dvema letoma odšel v bolnišnico. A vendar je prikrival, da le še s težavo hodi, sledi operacije na grlu pa že vseskozi zakriva s šali in rutami, ki so v minulih dveh letih postali njegov modni zaščitni znak.



Njegovi najbližji so prepričani, da ga njegova verska prepričanja ubijajo. A zvezdnik zatrjuje, da je z njim vse v redu in da ima odlično podporo tistih, ki poznajo in razumejo njegova verska prepričanja. »Z menoj je vse v redu, vse drugo so le trapaste govorice,« je zatrjeval, čeprav od njega že dolgo ni bilo nobenega glasu. Razlog pa – tako je zdaj razkril vsaj Douglas – tiči v resnosti njegovega zdravstvenega stanja.