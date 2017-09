Proslavila zmago nad rakom

Minuli dve leti sta bili za Shannen Doherty peklenski. In polni negotovosti. Pred dvema poletjema so zdravniki zvezdnici namreč odkrili raka na dojkah, in to v poznem stadiju. A vendar igralka ni obupala nad življenjem, borila se je na vse pretege. Z operacijo, med katero so ji s tumorjem odstranili tudi dojko, in zdravili in kemoterapijo, zaradi katere se je morala posloviti od svoje bujne temne grive. Kar pa ni bilo zaman, saj je smrtonosni rak spomladi izginil in znova so ji zrasli lasje. »Dve leti sem bila plešasta. Lepo je, da se končno spet počutim bolj ženska,« je zmago nad sovragom proslavila z obiskom frizerja, ki ji je dal novo pričesko. Z zapeljivim imenom seksi Parižanka. Ob čemer je Shannen dodala, da skoraj ne more verjeti, kako pomembna je lahko tako nepomembna stvar, kot so lasje.



Borila se je kot levinja. In zdaj žanje sadove. Spet zdrava namreč ne bo izgubila niti enega dne. »Hvaležna sem za vsak dan!« z obema rokama objema življenje, z obnovljeno vnemo se je vrgla tudi v delo. Igralka namreč že stoji pred filmskimi kamerami, v načrtu pa ima še precej drugih projektov.