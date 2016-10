Programa CineStar TV Premiere v vseh paketih Telemacha – Gold Trojka!

Filmska programa CineStar TV Premiere 1 in CineStar TV Premiere 2 v visoki ločljivosti HD prihajata v Slovenijo in sta uporabnikom Telemacha na voljo od 1. septembra. Z več kot 100 premierami televizijskih filmov in kinouspešnic letno programa CineStar TV Premiere predstavljata pravi izbor za vse filmofile.

Paket CineStar TV Premiere s kar štirimi programi (CineStar TV Premiere 1, CineStar TV Premiere 2, CineStar TV Premiere 1 HD in CineStar TV Premiere 2 HD) je vključen v vseh paketih Gold Trojka, v Totalnem trojčku in izbranih paketih trojček ADSL in DTV OŠO. Za dvanajst mesecev ga bodo lahko promocijsko spremljali tudi vsi novi naročniki na paket Silver, ADSL MIX S, DTV OŠO S in digitalni trojček Super Babi, ki bodo sklenili pogodbo do 31. 12. 2016.

Prav vsi naročniki na Telemachovo digitalno televizijo boste lahko septembra paket CineStar TV Premiere spremljali brezplačno.

CineStar TV Premiere 1 in CineStar TV Premiere 2 sta filmska programa, ki prinašata najboljše filmske vsebine in serije – največje hollywoodske uspešnice, najbolj privlačne stvaritve evropske kinematografije, ekskluzivne posebne oddaje in odlične serije.

Med uspešnicami, ki se bodo premierno predvajale jeseni, so Sicario, nominiran za prestižnega oskarja, zadnji del trilogije Igre lakote, Heist, akcijski triler z Robertom De Nirom, ter komedija Burnt z Bradleyjem Cooperjem v vlogi strastnega šefa kuhinje. Oglejte si tudi znanstvenofantastični triler Iz/sebe z Ryanom Reynoldsom in Benom Kingsleyjem v glavnih vlogah ter se spustite še v svet londonskih gangsterjev v Hardyjevem filmu Legenda.

Poleg že navedenih pa se bodo predvajale še velike uspešnice, kot so z oskarjem nagrajena drama Igra imitacije, še bolj razburljivi tretji del filma Ugrabljena z drznim Liamom Neesonom ter nepozabna akcija Plačanci 3 s Silvestrom Stallonejem in Jasonom Stathamom.

Pozabiti ne smemo niti na vrhunsko vojno dramo Bes z Bradom Pittom in na po resnični zgodbi posneto zanimivo dramo Ugrabitev Freddyja Heinekena z genialnim Anthonyjem Hopkinsom, biografsko dramo Dirka življenja o nepozabnem rivalstvu med Nikijem Laudo in Jamesom Huntom. Sledijo še John Wick s Keanujem Reevesom, neizogibni dobitnik oskarja 00:30 – Tajna operacija ter številni drugi priljubljeni filmi.

Več infomacij na www.cinestartvchannels.si.