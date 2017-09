Producent na pomoč poklical igralkino mamo

James Foley , ki je sedel na režijskem stolčku za film 50 odtenkov teme in svobode, nadaljevanj trilogije 50 odtenkov sive, o osrednji junakinji Dakoti Johnson ni mogel reči žal besede. Lahko je zgolj hvalil njeno pamet in predanost liku Ane Steele, zaradi njene želje po vpetosti v vsak vidik filma je v njej videl celo bodočo režiserko.

A tako jo je videl on, česar pa – vsaj če je v govoricah kaj resnice – ne bi mogli reči za preostanek ekipe. Dejansko se jim je velik kamen odvalil od srca, ko so posneli zadnji kader, začutili so olajšanje, da jim z Dakoto ne bo treba več sodelovati.

Med Dakoto in Jamiejem Dornanom, glavnima junakoma trilogije, v zgodbi puhti od vročice in strasti, a v resničnosti je njun odnos precej pod lediščem. Jamie z lepo soigralko menda ne spregovori niti besedice, tako mu načenja živce z nemogočim vedenjem. »Vede so kot diva. Neverjetno, obnašanje ji je popolnoma ušlo izpod nadzora. Ne le da Jamie z njo sploh ne govori več, producent je poklical celo njeno mamo Melanie Griffith, da bi se s hčerko malce pogovorila o tem, kako se vesti in kako ne. Vsi so presrečni, da je konec snemanja – da jim ne bo več treba gledati Dakote.«