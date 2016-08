Prodajala se je s sestrinim hitom

Na svet sta privekali istim staršem, a vendar se njuni usodi ne bi mogli bolj razlikovati. Medtem ko Mariah Carey hodi po poti glamurja, bogastva in slave, njena starejša sestra Alison živi na socialnem robu, od začetka 90. let prejšnjega stoletja pa tudi s senco smrti nad glavo, saj ji je življenje prostitutke v najstniških letih izdalo visok račun – okužbo z virusom HIV. Alison je pred leti poskušala spet najti ravnotežje v življenju, delala je kot sobarica, a ji je krepko spodletelo. Spet je zavila na stara pota in pred dnevi zaradi prostitucije pristala za rešetkami.



Sestri že desetletja, menda od leta 1991, ne govorita. Alisonini obupani kriki, naj vendar zakopljeta bojno sekiro in naj ji, saj sta konec koncev iste krvi, pomaga iz finančnih težav, so naleteli na zvezdničina gluha ušesa. Alison je kljub temu kot prodajalka ljubezni izrabila sestrin hit Fantasy iz leta 1995, saj so vrstice pevkinega hita tiste, ki na spletnih straneh za odrasle vabile moške med rjuhe. Za plačilo, seveda. »Sem mična gospodična, ki išče moške, ki si želijo zabave in užitkov. Zaradi mene se vam bo pod nogami zamajala zemlja, videli boste vse zvezde,« se je začel njen oglas, menda opremljen tudi s fotografijami. Na sled ji je prišla policija in za njo poslala policista pod krinko, ki je starejši Careyjevi nato stopil na prste. Pretvarjal se je, da je stranka, Alison pa mu je hotela zaračunati, a je zaradi nagovarjanja k prostituciji pristala za rešetkami. Ker je okužena s smrtonosnim virusom, je policija pozvala moške, naj se, če so uporabili njene storitve, nemudoma oglasijo pri zdravniku.



Premoženje zvezdnice angelskega glasu je danes ocenjeno na približno 500 milijonov dolarjev, a v najranejših letih je imela oblačila na sebi in hrano na mizi predvsem prav zaradi sestre, ki se je začela prodajati, da je materi finančno pomagala. Na to je Mariah, ko jo je glas ponesel med zvezde, očitno pozabila. »Svet se zanjo vrti le okoli nje. Vse drugo zanjo preprosto ne obstaja,« je lani tabloidom potarnal njun brat Morgan, ko je obtožil slavno pevko, da niti s prstom ne migne, da bi iz stiske pomagala sestri, ki ne more plačevati zdravstvenih računov. Morda se je pevkina devet let starejša sestra tudi zaradi tega spet zatekla k najstarejši obrti v zanemarjeni motelski sobi.