Prodajala bo kokice

Obožuje kokice. Le kaj je prijetnejšega od ležanja na kavču in grizljanja hrustljavih napihnjenih zrnc koruze med gledanjem dobrega filma? Posebno če so začinjena z malce žajblja. Tako razmišlja Scarlett Johansson, ki pa svoje ljubezni do popkorna ne bo ljubosumno skrivala, temveč jo delila s svetom. Že ta konec tedna bo v osrčju pariške četrti Marais namreč zaživela zvezdničina malce petična okrepčevalnica, v kateri bodo gostje lahko izbirali med popkornom in, no, popkornom. Z malce sodobnejšim pridihom, saj ne bodo na izbiro le najbolj vsakdanje kokice, temveč tudi s parmezanom, tartufi ali s Scarlettinim najljubšim dodatkom, žajbljem.

Grizljanje kokic naj bi bilo igralkina družinska tradicija, ki si jo je že dlje želela prenesti v svoje novo mesto, v Pariz, kjer si je z možem Romainom Dauriacom ustvarila življenje. Njene sanje bodo zdaj zaživele, saj si je že pred časom podala roke s kuharskim mojstrom Willom Horowitzem, s katerim sta ustvarila jedilni list za popkorn na tisoč in en način. Ne le z že omenjenimi dodatki parmezana, tartufov ali žajblja, dobiti bo mogoče tudi običajne kokice z morsko soljo ali popkorn, zabeljen z oljčnim oljem ali javorjevim sirupom ali morda s sirom cheddar. Bolj sladkosnedi se bodo verjetno odločili za tisto različico, ki jo spremljata sladoled in s čokolado oblite jagode. Kdor bo vrata prodajalne prestopil ta konec tedna, na odprtju, pa bo dobil svojo porcijo kar iz lepotičkinih rok, saj se je na ta veliki dan odločila streči kar sama. Njen predstavnik dodaja, da je to zgolj uvod v resnično odprtje nekje konec leta. Če bo gurmanska prodajalna svežega popkorna uspešna, bo že kmalu sledilo odprtje njene različice v blondinkinem rodnem New Yorku.