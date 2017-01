Prodaja se  za valentinovo

Če gre za dober namen, je igralec Idris Elba pripravljen storiti tako rekoč vse. Kljub zavedanju, da za njim vzdihuje na stotine žensk po vsem svetu, se celo prijaviti na ljubezensko dražbo. »Bodi moja valentina. Res je, ljubezen, le ti in jaz, nikogar drugega. Zgolj midva,« snubi oboževalke, ki so v zameno za zmenek s hollywoodskim žrebcem na svetovni dan ljubezni pripravljene pošteno razpreti denarnico. Ljubezenski izplen bo šel v sklad dobrodelne organizacije WE (Women Everywhere) Can Lead za izobraževanje deklic v Afriki.



Obeta se hud boj med igralčevimi oboževalkami, ki se že nič kaj sramežljivo bojujejo za večer z Idrisom po družabnih omrežjih. Možje in partnerji jim očitno niso v oviro. Ne nazadnje je uresničitev njihovih fantazij zdaj na dosegu roke, še toliko bolj zaradi Idrisove obljube, da si bodo lahko privoščile vse, kar jim bo srce poželelo. Sprva koktajl in kozarček ali dva šampanjca. Sledila bo večerja v Idrisovi priljubljeni restavraciji seveda v soju sveč. »Za posladek pa si lahko izberete, kar koli vam srce poželi. Dobesedno kar koli,« zapeljivo obljublja. Dražba nepozabnega večera z Elbo se bo končala prav na valentinovo, 14. februarja. Tista (ali tisti), ki bo ponudila največ, pa si tako ne zagotovi le romantične noči, saj je v nepozaben dan vključeno tudi spanje v hotelu s štirimi zvezdicami in polet do mesta snidenja.