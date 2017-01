Pripravljata se na  boksarski obračun

Dovolj je bil en všeček na instagramu, da zaneti vojno, ki se bo že kaj kmalu končala z najmanj nekaj modricami, če ne celo krvjo in polomljenimi kostmi. Kajti medtem ko ameriška raperja Chris Brown in Seulja Boy po družabnih omrežjih od začetka leta udrihata drug čez drugega, sta zdaj sklenila, da bosta spor poravnala kot prava moška. Brez besed, zapele bodo pesti, in to marca v ringu, tekmo v treh rundah pa bo prenašala tudi televizija. Za plačljivi prenos zvezdniškega spopada bo verjetno veliko zanimanje, sploh ker sta si raperja že rezervirala vsak svojega slavnega trenerja. Mike Tyson obljublja, da bo Browna naučil vseh umazanih trikov, Seuljo pa bo boksarskih spretnosti učil v karieri nikoli poraženi Floyd Mayweather.



Manekenka Karruche Tran in Brown nista več par, pa vendar se glasbenikovih nekdanjih ljubimk – vsaj po Brownovem mnenju – drugi moški ne smejo dotakniti. Niti ogovoriti! Seulja Boy pa je všečkal fotografijo, ki jo je Karruche objavila na instagramu, s čimer je izzval Brownov bes. In tega lahko zdaj spremljajo tudi njuni sledilci na družabnih omrežjih. Brown je nasprotnika v nič kaj izbranem jeziku označil za narkomana in policijskega ovaduha, Seulja pa mu ni ostal dolžan, čeprav je prekoračil mejo, ko je v njun spor vpletel Chrisovo hčerko Royalty. »Royalty je stara komaj dve leti, pa ima petkrat več denarja kot Seulja. Tudi jaz bi bil besen na njegovem mestu,« se je odzval Brown, ki se je z nasprotnikom tedaj že deloma dogovoril za ulični pretep. No, ta se ni zgodil, saj sta si glasbenika začela groziti s tožbami zaradi žaljenja. Potem pa se je Seulja domislil, kako iz zagate. S prošnjo, naj ga uči, je poklical boksarsko legendo, prijatelja Mayweatherja, nato pa izzval Browna na boksarski obračun. »Zdaj ko imamo vašo pozornost, je boksarski spopad dogovorjen. Legalno. Moški na moškega. Nič več pljuvanja in govorjenja, zdaj gremo v ring. Izziv sprejet!« se je na vrženo rokavico odzval Brown.



Vse zaradi Rihanne?



Sprva sta bila dva, nato pa se je v igro vmešal še raper številka tri, 50 Cent, in jo izdatno začinil. Na Brownovo zmago je stavil sto tisočakov. »To bo šov in pol!« se že zdaj navdušuje in si v pričakovanju zelencev mane roke, Brown pa je že zavihal rokave. Vse do marčnega spopada – kje točno v Las Vegasu bo in kdaj, morajo še določiti – se alkohola, drog in žensk menda ne bo niti pritaknil. Pod Tysonovo taktirko si želi priti v telesno pripravljenost svojega življenja in nokavtirati mlajšega nasprotnika. »Naučil ga bom, kako nasprotniku odgrizniti del uhlja. Naučil ga bom vseh umazanih trikov, ki obstajajo. Naučil ga bom vsega, le tega ne, kako zbežati!« že razodeva svoje trenerske prijeme Tyson, razvpit po dvoboju leta 1997, ko je Evandru Holyfieldu odgriznil košček uhlja.



Javno pričkanje med glasbenikoma je zanetila Karruche, je uradna razlaga, a njuno sovraštvo ima precej daljše korenine, saj naj bi bila srčika spotike v resnici barbadoška lepotička Rihanna, Brownovo nekdanje dekle, ki naj bi se leta 2009 po razpadu njune zveze zaradi nasilja za krajši čas zatekla v Seuljev objem. Kar je ta sklenil v boksarskem spopadu obrniti sebi v prid, saj naj bi zapeljivo pevko že povabil na dvoboj kot svojo posebno gostjo – da bo sedela tik ob ringu, na njegovi strani, in tako vsaj malce razdražila Browna oziroma ukradla njegovo pozornost. Malce umazan trik, ki ga Tyson in Brown verjetno nista pričakovala.