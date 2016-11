PRIPOROČAMO: To je krema, ki jo mora imeti vsaka ženska

Preverili smo kaj je tisto, kar naredi to kremo tako posebno, kakšna je njena sestava ter na katerih raziskavah temelji, in ugotavljamo, da ne gre za potegavščino, temveč krema resnično deluje. To potrjujejo tudi številne objave in slike zadovoljnih uporabnic na družbenih omrežjih.

Slovenske estradnice, ki so testirale kremo.

Kaj krema vsebuje in na čem temelji raziskava?

Gliciretinska kislina - naravni topilec maščob

V sklopu raziskave, ki so jo znanstveniki izvedli na Univerzi v Padovi, so ugotovili, da gliciretinska kislina, ki je glavna aktivna sestavina golostebelnega korena ali strokovno Licorice, občutno vpliva na debelino podkožnih maščob. Z zaviranjem delovanja hormona kortizola zmanjšuje debelino maščob na problematičnih predelih, kot so stegna, trebuh, boki in zadnjica, kar pomeni, da s topično uporabo uspešno pomaga pri izgubi centrimetrov na teh področjih.

V raziskavi je sodelovalo osemnajst žensk v starosti od 20 do 33 let z normalnim ITM (indeksom telesne mase). Devet udeleženk je na enem stegnu uporabljalo kremo z gliciretinsko kislino, devet pa kremo z vsemi pomožnimi sestavinami, a brez gliciretinske kisline. Pri slednjih po preteku enega meseca ni prišlo do nobenih sprememb v obsegu na nobenem izmed stegen, medtem ko je bila pri udeleženkah, ki so uporabljale kremo z gliciretinsko kislino, razlika občutna. Na podlagi rezultatov znanstveniki predvidevajo, da so učinki kreme še intenzivnejši pri osebah s povečanim indeksom telesne mase.

Strokovnjaki s področja medicine, kirurgije, eksperimentalne medicine, nutricionistike ter farmacije so zato na podlagi omenjene raziskave razvili InTheLine, revolucionarno kremo, ki dobesedno topi maščobe. Na slovenskem tržišču do zdaj še ni bilo podobnega produkta, zato so uporabnice presenečene in navdušene nad hitrimi rezultati.

Rezultati uporabe so vidni že v dveh tednih. Preverjeno.

Ali krema deluje?

Učinkovito delovanje kreme lahko potrdijo številne znane Slovenke, ki so med prvimi preizkusile kremo InTheLine in z njo dosegle vidne rezultate. Sproti so objavljale rezultate, ki jih lahko preverite na spletni strani. Voditeljica in mladoporočenka Manja Plešnar je z uporabo kreme izgubila dva centimetra v enem mesecu, voditeljica in manekenka Tjaša Jerala Kokalj pravi, da so rezultati vidni že s prostim očesom, brez merilnega traku, manekenka Daša Podržaj pa je s kremo InTheLine skupaj izgubila kar osem centimetrov na problematičnih področjih. Da je njihova koža bolj napeta, da imajo manj celulita in manjši obseg kot ob začetku uporabe, pa so razkrile tudi Anamarija Avbelj, Patricia Peklar ter Eva Ahačevič. Skupaj so izgubile kar 41 cm.

Na voljo je nova, izboljšana formula

Po analizi rezultatov raziskave z Univerze v Padovi ter rezultatov uporabnic kreme InTheLine, ki je bila poleti popolnoma razprodana, je ob koncu poletja na trg prišla druga generacija kreme InTheLine za oblikovanje postave, z izboljšano formulo. Nova krema vsebuje natanko 2,5 % gliciretinske kisline, pridobljene iz golostebelnega korena. Raziskava v Padovi je namreč pokazala, da prav takšen odstotek aktivne sestavine najbolj učinkovito deluje na podkožne maščobe . Pomožne sestavine, kot so rhodiola, izvlečki citrusov, ter naravni hranilni olji sončnic in cipres, pa pomagajo koži, da maksimalno absorbira aktivno sestavino licorice, zavirajo delovanje hormona kortizola, pospešujejo mikrocirkulacijo, preprečujejo izparevanje vlage iz kože in jo naredijo gladko, napeto in dišečo.

Kakšne rezultate lahko pričakujem in v kolikšnem času?

Boljše od pričakovanih in vidne že v dveh tednih!

Uporabnice, udeležene v raziskavi, so kremo z aktivno sestavino uporabljale le enkrat dnevno, zgolj mesec dni in v majhnih količinah, pri tem pa dosegle vidne rezultate. Uporabnicam kreme InTheLine zato za še boljše rezultate priporočamo nanos kreme dvakrat dnevno, saj bodo tako vidni rezultati prišli še hitreje! Ena tuba zadostuje za približno mesec dni vsakodnevne uporabe, za resnično opazne in dolgotrajne rezultate pa se priporoča redna uporaba.

Uporabnice na družbenih omrežjih so navdušene nad kremo.

Krema InTheLine je pomagala izgubiti neželene centimetre že več kot 2.500 Slovencem in Slovenkam. Prepričala je celo največje skeptike. Predlagamo, da kremo poskusite tudi vi, saj preverjeno deluje.

Glede na to koliko centimetrov želite izgubiti, priporočamo enega izmed treh paketov:

- od enega do štirih centimetrov – enomesečni tretma,

- do šest centimetrov – dvomesečni tretma,

- več kot šest centimetrov – tromesečni tretma ali mesečna naročnina.

Ob nakupu kateregakoli tretmaja, prejmete darilo. Meter in koledarček za spremljanje rezultatov.

