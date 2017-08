Princu niso dovolili v bar

Ker ni imel osebne izkaznice, s katero bi dokazal, da je dovolj star za kozarček alkohola, so v baru Jade Buddha v avstralskem Brisbanu 49-letnemu danskemu princu Frederiku prepovedali vstop. Kronani princ in njegovo spremstvo so odšli in se vrnili nekaj minut pozneje s sedmimi queenslandskimi policisti, ki so potrdili njegovo identiteto. Posredoval je tudi lastnik bara, in princ ter njegovi prijatelji, ki so tam zaradi regate, so končno smeli vstopiti.

Frederikovo identiteto so potrdili policisti.

Solastnik bara Phil Hogan je za lokalne medije povedal, da so novi zakoni neumni, prava nočna mora, in da bi morali biti tuji politiki in podobni izvzeti: »To s princem je le vrh ledene gore. Sicer se dogaja vsak dan z običajnimi ljudmi.« Bodoči danski kralj ni edini, ki se mu je to primerilo. Julija je denimo The Gresham, eden najbolj znanih in slavnih brisbanskih barov, na vratih odpravil dvanajst francoskih vinarjev.

Avstralija je nedavno vpeljala stroge zakone, po katerih mora vsak, ki želi po 22. uri v lokal, kjer točijo alkohol, imeti osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje, s katerimi izkazuje istovetnost.

2000. je Frederik v Sydneyju srečal Mary.

Mimogrede: Frederik je prav v Avstraliji spoznal sedanjo ženo, v Hobartu rojeno Mary Donaldson je v nekem sydneyjskem baru srečal med olimpijskimi igrami leta 2000. Mary ga tokrat ni spremljala, ostala je na Danskem.