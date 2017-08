Prinčevo dekle mimo vrste

Da te fant pričaka na letališču, ni nič neobičajnega, toda to ni tako preprosto, če je tvoj srčni izbranec – princ. A prav to se dogaja: zaljubljeni in predani princ Harry na londonskem letališču Heathrow skrivoma čaka svojo Meghan. Še dobro, da ima zveze in je lahko uredil, da igralka preskoči vrste na letališču in z letala stopi tako rekoč naravnost v prinčev avto: tako se izogne tudi paparacem, ki prežijo na slavne in znane.

Čeprav je princ, čaka na svojo izbranko.

Menda se to dogaja že mesece; princ ima policijsko spremstvo, ko s svojim črnim audijem RS6 čaka na izbranko, ob njem je tudi varnostnik.

»Meghan navadno pride le z ročno prtljago, kadar ima večji kovček, ga pospravijo med zadnjimi, tako da ga kar najhitreje spravijo z letala,« je izdal neimenovani vir. »Vsi potrebni varnostni ukrepi so opravljeni vnaprej oziroma na krovu, saj z letala sede naravnost v prinčev avto.« Zadeve na Heathrowu niso komentirali, njihov predstavnik je takole povedal: »Potovanje in varovanje članov kraljeve družine, tudi njihovo gibanje na letališču, je zaupne narave, zato ne bi bilo primerno, da o tem razpravljamo v javnosti, je pa vendarle vse v skladu s predpisi.«

Da princ čaka svojo Meghan, je le še podkrepilo govorice, da se namerava Američanka v kratkem preseliti na Otok, pa tudi ugibanja o zaroki oziroma skorajšnjem oznanilu poroke.