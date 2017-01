Prinčev test ljubezni

Princ Harry svojega srca ne bo dal brez premisleka, hitro in brez vprašanj. Vsaj v celoti ne. Kajti čeprav ga je temnolasa lepotička Meghan Markle povsem omrežila, da nekateri že šepečejo o poroki, princ sprva želi dokaz njene ljubezni. Ne v obliki prstana ali nežnih obljub, ki lahko razvodenijo, želi si dejanj! Ženska, ki se ji bo povsem predal, ga mora namreč biti vredna in mu biti enakovredna življenjska sopotnica. Tudi v težkih časih, morda celo v ekstremnih okoliščinah.



Ekstremno kampiranje



Ni skrivnost, da v rdečelasem princu tiči adrenalinski odvisnež. Ne nazadnje se je boril v Afganistanu, pred tremi leti pa je čez arktični led vlekel sani, saj se je v sklopu dobrodelne organizacije Walking With the Wounded, ki podpira ranjene vojake, odpravil na južni tečaj. Vselej znova torej preizkuša svoje meje in jih prestopa, podobnega pa si želi tudi pri svoji ženi. »Harry je že od nekdaj prepričan, da bo vedel, da je našel tisto pravo, ko bo dekle, ki jo bo popeljal v divjino in sredi ničesar, preživelo takšno preizkušnjo,« je povedal vir. In očitno je Harry storil natanko to. Na začetku meseca sta se z Meghan namreč odpravila na ekstremno kampiranje na Norveško, kjer so strašilne naprave, celo puške, skoraj nujni del opreme. Vsaj če ne želiš postati malica severnemu medvedu. Sprva sta uživala v opazovanju kitov in se prepustila čarovniji skrivnostnega polarnega sija, nakar sta jo mahnila bolj proti severu. Na odmaknjeno otočje Spitsbergi v arktičnem oceanu. To pa je bil šele začetek.



Zahtevna preizkušnja



Ledena in zasnežena pokrajina Spitsbergi je bila uvod v zahtevno ljubezensko preizkušnjo. Sledila je dolga osemurna vožnja na motornih saneh. Prek ledene tundre do rudarskega mesteca Barentsburg, kjer ju je pričakal prinčev prijatelj Inge Solheim, s katerim sta osvojila južni tečaj in ki si ni zaman prislužil vzdevka Ledeni nindža. Skupaj so šli naprej, vse do teritorija severnih medvedov. Tam so se pripravili na nepozabno noč, čeprav se je Meghan spanec tedaj morda malce izmikal. Kljub zavedanju, da ob njiju straži Inge – ta je bil namreč namesto pušk in odvračalnih naprav njun branik pred polarnimi mrcinami. Naokoli je zakuril ognje, ki odvračajo divje zveri.



Odkrivanje norveške divjine je bilo verjetno romantično, a hkrati tudi nabito z adrenalinom. Svet, v katerem se britanski aristokrat počuti najbolj doma. »Harry hrepeni po notranjem miru. In najde ga prav na tako odročnih, neokrnjenih, tihih krajih. To, da je Meghan popeljal v ta njemu tako ljub svet, je vsekakor dokaz njegovih resnih namenov,« je povedal vir in tako okrepil govorice, da se morda že v tem letu obeta velika kraljevska zaroka. »Skupaj sta šele sedem mesecev, a Harry je resnično zaljubljen. Nihče se ne bi čudil, če bi jima v bližnji prihodnosti zadoneli poročni zvonovi. Njima najbližji pričakujejo zaroko še v tem letu; vsekakor jih ne bi presenetila.«