Princeski učijo neslišne hoje v visokih petkah

Izobraževanje je pomembno, nujno je izbrati dobro šolo, zlasti za bodoče kralje in kraljice. Nekoč so palače najemale zasebne učitelje, ki so vtepali učenost v aristokratsko mladež, potem so bili priljubljeni internati, kamor so vladarji pošiljali svoje potomce, dandanašnji mali princi in princese obiskujejo že vrtce, nabor šol pa je izjemen: od javnih do tistih, ki prisegajo na metodo montessori. Pa poglejmo.

V teh dnevih sta danska šestletna dvojčka Vincent in Josephine prvikrat prestopila šolski prag, bratec in sestrica, on je v B in ona v A. Nekaj dni prej je šla v šolo, prav tako v prvi razred, tudi njuna sestrična Athena; medtem ko so se Vincentu v očeh nabrale solze in je komaj zadrževal jok, je Athena doživela manjši izbruh jeze, ki ji ga je pomagala prebroditi mati, princesa Marie.

Švedska triletna princeska Leonore bo obiskovala vrtec v Östermalmu (Stockholm), zanjo bo to dragocena izkušnja, je sporočila palača, mediji pa so poročali, da je vrtec zasebni s poudarkom na jezikih. Njena sestrična princesa Estelle uživa v vrtcu Aventyret (avantura po naše) na obronkih prestolnice. »Pomembno se nama zdi, da je narava del otrokovega vsakdanjika,« pravita njena mama in oče, kronana princesa Victoria in princ Daniel. V vrtcu poudarjajo, da so otroci večinoma zunaj in se prek igre učijo spoštovati naravo. Tudi britanski princ George gre v šolo; Wetherby je le lučaj od Kensingtonske palače, kjer živi z mlajšo sestro in starši. Gre za pripravljalno šolo pred prvim razredom, ki sta jo obiskovala njegov oče princ William in stric princ Harry.

Pouk v štirih jezikih

Popolnoma drugačno izobraževalno izkušnjo kot generacije pred njim bo imel tretji v vrsti za japonski prestol princ Hisahito. Japonski princi in princese navadno obiskujejo šolo Gakušuin, ki jo je osnoval cesar Ninko leta 1847 s ciljem izobraževati aristokratske otroke. Te tam naslavljajo z nazivi in jih nenehno opozarjajo na njihov posebni status. A njegovi starši so se raje odločili za drugačno šolo: prepričani so, da bo za princa, ki naj bi nekoč postal simbol države, dragocena izkušnja učiti se z otroki različnega socialnega izvora in biti v stiku z navadnimi ljudmi.

Španski princesi Sofia in Leonor obiskujeta šolo Santa María de los Rosales v Aravaci, luksuznem predelu Madrida, nekaj minut od palače. Šolo hvalijo zaradi poudarka na osebnostnem razvoju in vedenju, med drugim se učijo tega, kako v visokih petah hoditi po stopnicah, ne da bi zganjal hrup. Je ljubeče, a strogo obenem, pravi nekdanja učenka, predstavnik šole pa dodaja: »Ponujamo izobrazbo za fizično in duševno zdrave ljudi, ki so ustvarjalni misleci, ki cenijo neodvisnost, ki sprejemajo svoje obveznosti in jih opravljajo z odgovornostjo.«

Maroški kronani princ Moulay Hassan in njegova sestra princesa Lalla Khadija se formalno izobražujeta na kraljevem kolidžu kar v kraljevi palači v Rabatu, skupaj z majhnim krogom izbrancev, pripadnikov maroške elite. Pouk poteka v francoskem, španskem, angleškem in arabskem jeziku, učijo se kajpak tudi kraljeve etikete.

Medtem ko norveški princ Sverre Magnus ustvarjalnost razvija v montessori šoli v Oslu in se njegove sestrične Maud, Leah in Emma (hčere princese Marthe Louise in Arija Behna) učijo na šoli Rudolpha Steinerja, obiskuje njegova sestra princesa Ingrid angleško govorečo mednarodno šolo v Oslu, eno tamkajšnjih najdražjih zasebnih šol. Kronani princ Haakon in kronana princesa Mette-Marit sta pojasnila, da je za Ingrid pomembno dobiti »osnovno kompetenco razmišljanja in sporazumevanja v angleščini«.