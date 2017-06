Princeska mora vedeti, kako deluje podzemna

Prejšni teden je bila švedska prestolnica Stockholm odeta v nacionalne barve: kraljevi so v narodni noši proslavili državni praznik, dan zastave. Tudi petletna princeska Estelle je nosila tradicionalno obleko in je pritegovala veliko pozornosti ljudstva, ko je paradirala po ulicah v kočiji s konji, ki je kraljeve vlekla v Skansen. Princesko sta spremljala mati, kronana princesa Victoria, ki je bila videti naravnost slavnostno v tradicionalni opravi, in oče, 43-letni princ Daniel. Pridru- žili so se drugim članom švedske kraljeve družine v palači v Stockholmu na slavju. Tam so bili, seveda v noši, kraljica Silvia z možem kraljem Carlom Gustafom, princesa Sofia z možem princem Carlom Philipom in princesa Madeleine z možem Chrisom O'Neilom. Švedi 6. junija praznujejo dva dogodka: 1523. je bil Gustav Vasa izbran za kralja, leta 1809 pa je država sprejela ustavo; državni praznik je postal 2004. Vsako leto se kraljevi par udeleži slavja v Skansnu, stockholmskem muzeju na prostem, kjer na drogu vihra švedska rumeno- -modra zastava, otroci v noši pa kraljevemu paru podarjajo šopke poletih cvetic. Na ta dan s posebnimi obredi, ki jih organizirajo po vsej državi, Švedska pozdravi in medse sprejme nove državljane.

No, kraljevi so dogodek proslavili tudi z objavo novih uradnih fotografij 15-mesecev starega princa Oscarja in njegove starejše sestre Estelle. Njuna mati, ki bo nekoč nasledila kraljevi prestol, pa se počasi že pripravlja na še eno slavje: 14. julija bo dopolnila 40 let, ob tej priložnosti je palača objavila tudi njene nove fotografije, ljudstvo pa je za hipec dobilo vpogled v njen dom. Gostov bo kajpak veliko, zbrali se bodo v kraljevi kapeli pri maši, potem pa klepetali s kraljevimi na sprejemu, ki ga bodo točno opoldne prekinile topovske salve. Kot vedno na princesin rojstni dan bodo priredili koncert v Borgholmsu. Seveda jo bodo ves čas spremljali mož in otroka. Preden se je leta 2010 priženil v kraljevo družino, je bil princ Daniel navadni državljan, lastnik več fitnesov, delal je kot osebni trener. Nedavno je v nekem intervjuju povedal, da si za svoja otroka želi, da bi imela in izkusila tako življenje, kot ga je imel sam. »Biti z otrokoma je najboljše na svetu. Zdi se mi tudi pomembno, da se otroci znajdejo v najrazlič- nejših okoljih.

Vedeti moraš, kako deluje podzemna, kako je potovati z avtobusom, kako je, če stojiš v vrsti, pa tudi okusiti strast športa, navijačev, ko je tekma in vsi pojejo in navijajo. Želim si, da tega res ne bi zamudila.« Daniel, ki kot žena strastno promovira zdrav življenjski slog s telesno aktivnostjo, rad vidi, da sta otroka čim več zunaj, na zraku. »Okoli nas je izjemna narava, tudi tisti, ki živimo v mestih, jo imamo. Radi preživljamo čas na prostem in radi bi videli, da imajo naši otroci prav take priložnosti, kot smo jih imeli mi, da smo se počutili varne v tem okolju.«