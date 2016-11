Princesa z mečem porezala pevca

Ne tekajte okoli s škarjami v rokah. Noži niso igrače. In – še posebno za tiste, ki odraščajo v dvornem okolju – meče in sablje lahko uporabljajo zgolj odrasli. To so navodila, ki jih vsaj enkrat v življenju verjetno sliši skoraj vsak otrok. Toda če je Sarah Ferguson, vojvodinja Yorška, te modre besede položila na srce hčeri, princesi Beatrice, so te očitno naletele na gluha ušesa. No, ali pa je bila Bea zdaj, pri 28 letih, prepričana, da ostri predmeti v njenih rokah niso več nevarni. A se je močno uštela, saj je s konico meča po nesreči zarezala v lice britanskega pevca Eda Sheerana. Le par centimetrov više in glasbenik bi bil lahko ob oko.



V viteza povzdignila psa



Na britanskem kraljevem dvoru se zabavajo malce drugače kot po domovih navadnih smrtnikov. Ti zabave morda začinijo z igro pantomime ali domačimi karaokami, predstavniki britanske modre krvi pa očitno radi uprizarjajo navidezno povzdigovanje udeležencev zabav v viteze. To je šlo Sarah Ferguson svojčas zelo dobro od rok, saj je na eni tovrstnih zabav v 90. letih v viteza povzdignila celo psa. »Vstani, pes sir Rutherford,« je z mečevo konico nalahno tapnila kosmatinčka. Očitno se je njena prvorojenka vrgla po njej. A na Sheeranovo smolo s precej manj spretnosti.



Nesreča nikoli ne počiva, se je med nedavno zabavo na dvorcu Windsor, domu princa Andrewa, naučila princesa Beatrice. Kajti čeprav se je vse začelo zgolj kot nedolžna šala, ki bi popestrila večer, se je končalo z divjanjem v bolnišnico, Ed Sheeran pa bo na licu vselej nosil spomin na tisti večer. Brazgotino, ki mu bo gotovo ostala, potem ko mu bodo odstranili šive.



Na zabavo z večerjo je odšel kot spremljevalec svojega dekleta Cherry Seaborn, s katero ju ljubezen povezuje že skoraj dve leti. »Sedeli so za mizo, vsega skupaj okoli 20 gostov, med temi tudi Sarah Ferguson in James Blunt z ženo Sofio Wellesley. Princa Andrewa ni bilo, saj je bil službeno v Mehiki,« pripoveduje vir in nadaljuje, da je tega večera beseda nanesla na različna priznanja in časti, pri čemer se je Blunt pošalil, da bi nadvse rad pred ime dodal besedico sir. »Šalil se je, kako močno si želi postati vitez, kar je Bea pograbila in nadaljevala, da to ni nič nemogočega. In se v sobo vrnila z obrednim mečem. Vsi so se začeli na ta račun zabavati, padale so šale druga za drugo, celotnemu vzdušju se je predal tudi Blunt in, pretvarjajoč se, da so v Buckinghamski palači, pokleknil na eno koleno. Beatrice je visoko v zrak dvignila meč in mu, oponašajoč kraljico Elizabeto, dejala, naj vstane in da ga povzdiguje v viteza. Pri tem pa je, četudi je v odlični telesni pripravljenosti, očitno podcenila težo meča. Namesto da bi Jamesa zgolj narahlo tapnila po ramenu, je z mečem zamahnila nazaj, pri tem pa spregledala, da tik za njo stoji Ed. Z mečem mu je zarezala v lice, tik pod desnim očesom.«



Ozračje se je v trenutku, v eni sami nepazljivi sekundi, povsem spremenilo. Brezskrbno in sproščeno šaljenje je nadomestila panika. »Vsi so bili v šoku, Bea je bila vsa iz sebe, neutolažljiva.« Še najbolj mirno kri naj bi ohranil prav ranjenec, ki je pretreseni princesi, kot pravi kavalir, zagotavljal, da je bila to zgolj nesreča in naj ne skrbi. A že hitro je postalo jasno, da potrebuje zdravniško pomoč. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer so ga zdravniki s šivi zakrpali. »Potem se je vrnil na zabavo. Ne le, ker je bila Cherry še vedno tam, temveč tudi, ker je Bei hotel dokazati, da je z njim resnično vse v redu. Beatrice se je šele nato, ko se je tudi pogovorila z Edom, nekoliko pomirila.«

Glasbenik in bližnja srečanja z meči



Sheeran in njegova kitara gresta sicer z roko v roki, a česa podobnega ne bi mogli trditi, ko beseda nanese na pevca in meče. Ne le da je bil na plemenitaški zabavi zaradi meča skoraj ob oko, pred tremi leti je z ostrim orožjem vitezov skoraj poškodoval stanovsko kolegico Taylor Swift. Z mečem, ki ga je režiser George Lucas uporabil pri snemanju Gospodarja prstanov in ga nato podaril glasbeniku. »Bil je čisto pravi meč,« se spominja usodnega dne, ko sta se s Swiftovo na njenem zasebnem letalu skupaj odpravils v Nashville. »Letalo je začelo vzletati. Meč, ki sem ga položil na mizico, pa je začel drseti. Za las je manjkalo in bi nabodel Taylor.«