Princesa se ločuje

Tudi med kraljevimi, pa čeprav je njihovo življenje navzven idilično, ni vedno vse rožnato. To je avgusta spoznala norveška princesa Märtha Louise, ki je po štirinajstih letih zakona podala zahtevo za ločitev.



Pomaga ljudem v stiski



Četrta v vrsti za prestol, ki se že vrsto let ukvarja z alternativnim zdravljenjem, pomaga številnim, ki se znajdejo v podobnih čustvenih ali ljubezenskih stiskah, tokrat so priljubljene terapije pomagale njej. Mamica treh otrok, ki si je življenje s pisateljem Arijem Behnom ustvarila v New Yorku, je v nedavnem intervjuju spregovorila o svojih tegobah in javnosti zaupala, da preživlja zelo naporno življenjsko obdobje: »Moj položaj na Norveškem mi veleva, da moram določene zasebne stvari deliti z javnostjo, zato vam sporočam, da se po štirinajstih letih zakona ločujem. Prizadevam si, da bi bila karseda iskrena do sebe in si tako priznala občutja, pa naj so še tako strašljiva in boleča, ampak le tako bom okrevala hitreje. Brez tega zavedanja bi mi bilo zdaj zagotovo še mnogo težje. Z Arijem sva si zelo dolgo prizadevala rešiti zakon, a sva si nazadnje morala priznati, da ne moreva začeti znova. Da mnogo preveč časa preživljava ločeno in da skupaj ne zmoreva več ustvarjati prijazne skupnosti za najine otroke. Vsekakor pa si bova prizadevala ohraniti trdno prijateljstvo in skupaj vzgajati bodoče generacije.«



Princesa Märtha Louise je po izobrazbi psihoterapevtka, a se je dolgo ukvarjala s tradicionalno norveško glasbo in folkloro ter s svojim podjetjem organizirala zabavne dogodke. Tudi piše knjige za najmlajše, zadnja leta pa se ukvarja z alternativnimi terapijami, s katerimi pomaga ljudem v stiski. Leta 2002 je na dvoru dvignila kar nekaj prahu, ko se je odpovedala nazivu kraljeva visokost in opustila nekatere protokolarne obveznosti, javnost pa navdušila z odločitvijo, da bo kot zgledna državljanka kljub kroni plačevala davke.