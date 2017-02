Princesa se je ločila

Zakona princa Louisa in princese Tessy Luksemburške je konec. Londonsko sodišče je aristokratoma odobrilo hitro ločitev, tožbo je vložila 31-letna princesa, vzrok zanjo je bilo nespametno vedenje 30-letnega princa. Podrobnosti nerazumenga vedenja niso znane.



Zdaj že nekdanja zakonca nista bila prisotna, ko jima je sodnik Richard Robinson odobril ločitev. Poročila sta se v luksemburški palači septembra 2006, imata dva sinova, 10-letnega princa Gabriela in devetletnega princa Noaha. Princ Louis je tretji sin luksemburškega velikega vojvode Henrija in velike vojvodinje Marie Terese. Tessy je prvikrat srečal, ko je obiskal luksemburško vojsko, kjer je njegova bodoča žena služila kot desetnica, udeležila se je tudi mirovne misije na Kosovu leta 2004. Ob sklenitvi zakona se je moral takrat 20-letni princ odreči kar petim pravicam nasledstva, saj 21-letna Tessy ni bila modre krvi. Obdržal je naziv luksemburški princ, njegovi žena in otroka so dobili priimek Nassau, nazivov pa ne. To se je spremenilo 23. junija 2009 na dan državnosti, ko je Tessy postala princesa, njena sinova pa dediča prestola.



Princesa je januarja potrdila, da se razhajata, da pa bosta vedno ostala združena v skrbi za svoja čudovita sinova. »Z žalostjo potrjujem, da se z Louisom po dvanajstih letih zakona ločujeva. Poslej bova ubrala vsak svojo pot. V teh težkih časih prosim za spoštovanje zasebnosti najinih sinov.« In še, da za zdaj drugih komentarjev ne bo dajala.



Ločitve se pač dogajajo tudi med člani kraljevih družin. Pred Luksemburžanoma sta se zadnja razšla norveška princesa Martha Louise in Ari Behn, ki sta o koncu zakona sporočila avgusta lani; tudi danska princesa Alexandra in princ Joachim sta se razvezala, in sicer leta 2015. Kraljevska ločitev, o kateri so (svetovni) mediji poročali najobširneje in tudi najpodrobneje, je bila tista med princem Charlesom in princeso Diano; tudi njegov mlajši brat princ Andrew se je po desetih letih zakona ločil od Sarah Ferguson, matere njegovih dveh hčera.