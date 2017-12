Princesa premagala depresijo

Slabo leto in pol Japonce loči od zgodovinskega dogodka, ko bo cesar Akihito, ki je te dni dopolnil 84 let, prestol odstopil princu Naruhitu. Kaj takega je v deželi vzhajajočega sonca izjemno redko, zadnji, ki se je odpovedal prestolu, je bil leta 1817 cesar Kokaku. To je storil v dobro svojega sina naslednika, saj se mu je zdelo, da je ta dovolj dolgo čakal na priložnost, da zavlada deželi. Kokaku je bil prvi, ki je sestopil prostovoljno, po njegovih stopinjah gre zdaj tudi Akihito, a to je bilo vse prej kot lahko. Ko se je cesar odločil, da bi stara leta tudi zaradi šibkega zdravja rad preživel umirjeno z ženo in družino, državniške posle pa predal sinu, je morala njegovo željo najprej pretehtati in odobriti vlada. Kljub močnemu nasprotovanju članov konservativnih strank, ki želijo cesarja na prestolu do smrti, so se odločili, da Akihito lahko preda prestol prihodnje leto na svoj 85. rojstni dan. Prvega maja 2019 bodo nato ustoličili naslednika, dan pa so že razglasili za državni praznik.



S tem, da bo postala kraljica, je imela sprva veliko težav Naruhitova žena, princesa Masako, ki je tudi javno spregovorila o boju z depresijo. A zdaj, ko se staro leto bliža koncu, te dni je praznovala tudi rojstni dan, je tudi njo, tako je vsaj razkrila novinarjem, začel prevevati optimizem glede prihodnosti. »Ko pomislim na prihodnost, ne morem mimo občudovanja. Čudim se prihodnosti, ki čaka mene in mojo družino, ter se veselim obveznosti, ki me čakajo kot vladarjevo ženo,« je dejala Masako, ki pravi, da se bo novo vlogo trudila opravljati po svojih najboljših močeh. Z depresijo se je spopadala tudi njena 16-letna hči Aiko. Ali je bila bolezen povezana z novim položajem družine, ni znano, a strokovnjaki pravijo, da je bila njena depresija blažje oblike.

Tito odlikoval Akihita Sedmega januarja 1989 je po smrti očeta Hirohita japonski prestol zasedel Akihito. Hirohito je Japonski vladal dolgih 63 let, v tem času je prejel ogromno odlikovanj in viteških nazivov po vsem svetu. Še več si jih je med vladavino prislužil Akihito, tudi red jugoslovanske zvezde, državno odlikovanje, ki ga je leta 1954 ustanovil Josip Broz - Tito.