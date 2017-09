Princesa nehala kaditi,vendar prepozno

Dobrih15 let po smrti princese Margarete je v Veliki Britaniji na prodajne police prišla njena težko pričakovana biografija. Britanci se pač ne morejo nasititi ničesar, kar je povezano s kraljevo družino in škandali, ki jih obkrožajo. Teh je v knjigi Craiga Browna precej, saj je bila Margareta znana kot ljubiteljica pijače in moških, menda naj bi imela afero celo z Mickom Jaggerjem. Predvsem pa je bila znana kot izjemno vzvišena. O tem so se za časa njenega življenja prepričali njeni prijatelji in sorodniki, zdaj pa bodo to njeno stran lahko spoznali še navadni državljani. Sestra britanske kraljice Elizabete II. nikoli ni skrivala, da se ima za nekaj več, ljudi je na to celo vedno znova opozarjala.

15 milijonov evrov so tri leta po Margaretini smrti iztržili na dražbi njenih premičnin in nepremičnin.

Prijatelji so jo denimo morali klicati draga gospa, otroci princesa Margareta, nikoli mama. Tisti, ki so jo šele spoznali, so se ob njej počutili nelagodno, za kar je brez zadržkov poskrbela kar sama. Izjemno jo je veselilo, da je lahko vsakomur dala vedeti, da so ji že z rojstvom pripadli posebni privilegiji. »Posebna sem in enkratna. Moj oče je kralj in moja sestra kraljica,« je navadno dejala, da bi razbila led, ko je koga spoznala. Na dogodke, družabne ali službene, je rada zamujala. In ker po protokolu nihče ni smel začeti jesti prej kot ona, so bili mnogi že lačni, preden se je princesa odločila, da je bilo dovolj cigaret in alkohola, ter se je posvetila obedu. Prav tako nihče ni smel vstati od mize ali zapustiti dogodka pred njo ali sesti, preden je sedla ona.

Brown v biografiji z naslovom Draga gospa opisuje dogodek, ko je visoko noseča ženska, ki se je po dolgotrajnem stanju že težko držala na nogah, prijela za stol in si želela vsaj za trenutek odpočiti, pa je Margareta to opazila in povzdignila glas: »Nihče ne sede, preden sede član kraljeve družine.« In ubogi nosečnici ni preostalo drugega, kot da še malo stisne zobe. Nikoli ni pila vode iz pipe, le posebno znamko ustekleničene. Tudi viski je moral biti natančno določene znamke.

Kot mlajša od dveh otrok je bila izjemno razvajena in se nikoli ni naučila voziti avta in uporabljati pralnega stroja. Vse so zanjo počeli drugi, tudi hodili po nakupih. Na vse okoli sebe je gledala zviška. Nekoč se je na ulici meni nič, tebi nič menda obregnila ob moškega, ki je mimo prikrevsal na berglah: »Si se že kdaj pogledal v ogledalo, kako hodiš?« Ambasadorji in drugi veljaki so sovražili njene obiske.

Njeno vedenje, čeprav nevzdržno in osorno, pa so mnogi razumeli. »Njena sestra je bila pomembna, ona je to poskušala biti,« piše Brown. Morda je bila tako zagrenjena tudi zato, ker se ni smela poročiti z ljubeznijo svojega življenja. Peter Townsend je bil ločenec z dvema otrokoma in 16 let starejši od nje. Margareta je sicer navdušeno sprejela njegovo snubitev, a v anglikanski cerkvi ločenca niso hoteli poročiti, prav tako se z zvezo ni strinjala kraljica Elizabeta II. Townsenda so premestili v Bruselj in Margareta je morala nanj pozabiti. Leta 1960 se je poročila z Anthonyjem Armstrong-Jonesom. Njegovo snubitev je sprejela dan po tem, ko je izvedela, da se bo Townsend poročil z mlado Belgijko, a Anthonyja nikoli ni ljubila, celo prezirala ga je. Zakon je trajal 18 let in rodila sta se jima dva otroka.

Zdravstvene težave Margareta je umrla leta 2002, stara je bila 71 let. Že prej je imela hude zdravstvene težave, ki so bile posledica njenega kajenja. Leta 1985 so ji odstranili del pljuč, šest let pozneje je sicer opustila razvado, a je morala kmalu v bolnišnico zaradi hude pljučnice, doživela je tudi dve kapi, tretja je bila usodna. Za njo ni žalovalo veliko ljudi in tudi na pogrebu ni bilo gneče.