Princesa je kul punca

Kraljevi so kot jaz in ti, se zdi. Igralka Malin Akerman je Švedinja in se je z veseljem udeležila sprejema dobrodelne organizacije Otroštvo, ki je bila v New Yorku, tja sta prileteli tudi ustanoviteljica organizacije švedska kraljica Silvia in njena 35-letna hči Madeleine, ki je soustanoviteljica sklada, katerega glavni cilj je preprečiti zlorabo in izkoriščanje otrok ter jim zagotoviti varno otroštvo.

Malin in Madeleine sta prijateljici, ko so jo povprašali o kraljevih, je igralka odgovorila: »Tako zelo prijetni so, prizemljeni. Očarljiva družina so. Princesa Madeleine je preprosto čudovita in je, ne maram reči, navadno dekle, a prav to je, navadno dekle, ki je super in morda malce bolj mirna, uravnotežena, samozavestna kot večina drugih. Super je, kul punca.« Malin pravi, da je bil ravno švedski izvor tisto, kar jo je pred nekaj leti povezalo z Otroštvom: »Čudovita organizacija je, o kateri sem poslušala več let, potem pa sklenila podpreti kraljico pri njenem delu,« pravi hollywoodska zvezdnica, ki je tudi sama mati, z nekdanjim možem Robertom Zinconejem imata štiriletnega sina Sebastiana. »Ko dobiš otroka, uvidiš, kako nedolžni so, kako malo potrebujejo za preživetje, a koliko ljubezni in okoli sebe ljudi, ki zanje skrbijo, jih negujejo, usmerjajo. Otroci so vedno bili velik del mene, tega, kdo sem in za kaj mi je mar. Študirala sem otroško psihologijo,« pravi Malin in še: »Sanjam o tem, da bom nekoč imela šolo, upam, da do takrat, ko bo moral v šolo sin.« Tudi njena prijateljica princesa je mama, poročena je s Chrisom O'Neillom, imata dva otroka, triletno princeso Leonore in dve leti starega princa Nicolasa, tretje dete je na poti, rodilo se bo marca prihodnje leto.