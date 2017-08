Princesa Diana udarila iz groba: Camilla ne bo kraljica

V Britanski kraljevini je mesec avgust za princa Charlesa vedno naporen, ker je 31. avgusta pač obletnica Dianine smrti, letošnja okrogla obletnica pa je zanj in za njegovo ženo Camillo Parker Bowles še napornejša. Najprej so pred dvema tednoma na Channel 4 kljub nasprotovanju privržencev krone predvajali dokumentarec Diana: In her own words (Diana s svojimi besedami), narejen iz zakulisnih zgodbic in posnetkov, ki jih je naredil Dianin učitelj nastopanja Peter Settelen.

Največje nasprotovanje je Camilla požela v Walesu, proti njej se je izreklo tričetrt anketiranih.



Najkrajšo sta po predvajanju filma potegnila princ in njegova družica, saj so nekateri mediji zapisali, da je Diana udarila iz groba, da bi sesula Charlesove želje o kraljici Camilli. Na sedmih ohranjenih posnetkih izmed dvanajstih, narejenih med letoma 1992 in 1993, je Diana razkrila, da nekaj let pred ločitvijo nista seksala, pa da je princ Phillip spodbujal Charlesa, naj jo vara (češ da se lahko vedno vrne h Camilli), da ji je kraljica odvrnila: »Ne vem, kaj naj storiš; Charles je brezupen.« Ko je Diana prosila moža, naj konča razmerje s Camillo, pa ji je dejal, da ne bo edini princ Walesa brez ljubice.

Iz ankete v nedeljski izdaji časnika Sunday Express je razvidno, da Britanci nočejo Camille za kraljico – kar dve tretjini vprašanih je ne podpirajo kot bodočo kraljico, po objavi dokumentarca pa je tudi Charlesova priljubljenost v vlogi bodočega monarha padla za 27 odstotkov. Največje nasprotovanje je Camilla požela v Walesu (Diana je bila velška princesa) – proti njej kot monarhinji se je izreklo kar tričetrt Valižanov.

Nato je po dveh desetletjih molka spregovoril tudi zadnji Dianin tajnik Michael Gibbins: »Menim, da bi prišlo do upora, če bo predlagana za kraljico. Navkljub odpuščanju se njeno vedenje do Diane ne bo pozabilo.« Gibibins je še povedal, da bi bila Diana ponosna na sinova ter na način, kako posodabljata podobo kraljeve družine.