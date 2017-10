Princesa bo posvojila psa

Vznemirjena sem, ker bom čez 12 tednov dobila malega princa, je sporočila srbska princesa Fallon Karađorđević, ki se je 15. julija letos poročila z Đorđejem Karađorđevićem, sinom princa Tomislava in princese Linde. Čestitke so deževale od vsepovsod, mnogi so kajpak najprej pomislili, da je princesa noseča in da bo že decembra postala mati, srbska kraljeva družina pa bogatejša za novega člana. Toda princesa ni v blaženem stanju, je kmalu sporočila in popravila zmedo, ki jo je ustvarila sama. Pojasnila je, da bosta z možem posvojila pasjega mladička: »Dala mu bova ime Princ, v najin dom bo psiček prišel 1. decembra,« je za srbske medije razkrila princesa Fallon in objavila tudi fotografijo kužka.



Filmska ljubezen

Sicer pa je zgodba o tem, kako je spoznala svojega princa, naravnost filmska. Ko se je začela romanca, Fallon Rayman, britansko-škotskega rodu je, ni vedela, da je njen izvoljenec princ. »Poznala sem ga kot fanta, ki je z mojo mamo treniral karate. Šele ko sem prvič prišla v Srbijo, sem spoznala, kdo je v resnici. Presenečenje je bilo zares veliko,« je pred poroko razkrila Fallon, ki je menda navdušena nad srbskimi običaji in tradicijo. Zato, pa tudi iz spoštovanja do zdajšnjega moža, ki ima črni pas iz karateja, se je naučila plesati kolo, po cerkveni poroki pa je smuknila iz čudovite bele poročne obleke in nataknila srbsko narodno nošo. Svati so bili navdušeni. V skladu s tradicijo je bila torta večnadstropna, nevesta, ki tudi obvlada karate, pa je med neporočene mlade ženske vrgla poročni šopek.

»Nisem noseča, kužka bova posvojila.

Medene tedne sta preživela v Dubrovniku, v luksuzni vili, s katere se vidi najlepši del Jadranskega morja. Fallon in Đorđe bosta še naprej živela v Angliji. »A ne glede na to bo njun drugi dom vsekakor Srbija, Đorđe bo redno prihajal v domovino zaradi družinskih obveznosti,« je povedal vir blizu kraljevim.