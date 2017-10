Princa prehiteli televizijci

Dekle princa Harryja Meghan Markle ima odslej 24-urno varovanje, ki si ga ni zamislil princ, za to je poskrbel njen delodajalec, ameriški medijski velikan NBC, za katerega snema teve nadaljevanko Nepremagljivi dvojec (Suits). Nihče ji ni grozil, tako so se odločili zaradi njene vse večje prepoznavnosti, igralka je pred dnevi videla tudi, kako je videti kraljevska obveznost.

1550 evrov stane prenočitev v kraljevskem apartmaju.

Bila je na odprtju športnih iger za veterane Invictus Games, ki se končujejo danes – letos se jih udeležuje kar 550 tekmovalcev iz 17 držav. Med slovesnostjo sicer ni bila ob srčnem izbrancu, sta pa se vendarle pojavila skupaj v javnosti: na navdušenje oboževalcev sta na eno od tekem prišla z roko v roko, sedela tesno skupaj, klepetala in navijala za tekmovalce, princ je pozneje povedal, da je bila Marklova nad dogajanjem navdušena in da so ji igre všeč. A kljub temu ga ni spremljala na nobeno drugo tekmo.

Na prireditvi so za njeno varnost sicer skrbeli varnostniki, a v Los Angelesu rojena igralka ni upravičena do (davkoplačevalskega) varovanja kot Harry, saj ni uradna članica kraljeve družine. Če se bosta zaročila in bo Meghan ostala v Torontu zaradi snemanja, pa bodo kraljevi poskrbeli za njeno varovanje, prevzeli ga bodo kanadski policisti, ki varujejo kraljeve, kadar so tam na obisku. Če se bo ob zaroki preselila v London, jo bodo najverjetneje varovali uslužbenci Scotland Yarda, kot je bilo v primeru Kate Middleton. Zdajšnja vojvodinja je varovanje dobila po zaroki s princem Williamom 2010., prej pa so bili ob njej varnostniki, ki jih je plačeval William iz lastnega žepa. Tako bi lahko ravnal tudi 33-letni Harry, a so ga prehiteli televizijci: na hišo, kjer živi 36-letna Marklova, so namestili varnostne kamere, neka soseda pa je povedala, da je varnost okrepljena, kadar je tam princ, policistov na ulici kar mrgoli.

Sicer je zdaj njena hiša bolj ko ne prazna, saj se je igralka menda vselila v Harryjevo hotelsko sobo, princ biva v hotelu Fairmont Royal York s petimi zvezdicami, ki velja za enega najboljših daleč naokoli. V katerem apartmaju sta, ni znano, vsekakor bi bil zanju primeren kraljevski, ki ima bar, kamin in jedilnico za 16 ljudi. Stane približno 1550 evrov na noč.