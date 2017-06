Princa Harryja zgrabila strastna upokojenka

Prin Harry je obiskal Avstralijo, da bi počastil priprave na Invictus Games, tekmovanje v različnih športih ranjenih vojakov in veteranov z vsega sveta, ki ga bo država gostila oktobra naslednje leto in katerega pobudnik oziroma začetnik je ravno rdečelasi član britanske kraljeve družine. V ta namen je sprožil tudi odštevalnik dni: do dogodka, ki bo oktobra 2018, jih je še manj kot 500. Prvi dan dvodnevnega obiska je v sicer vedno vročem Sydneyju deževalo kot za stavo, a to 32-letnega Harryja ni motilo, saj je vajen muhastega londonskega vremena, in čeprav je bil do kože premočen, je bil dobre volje in značilno norčav. Družil se je s pripadniki obrambnih sil, si ogledal nekaj njihovih nastopov, denimo ragbi na vozičkih in sedečo odbojko, ter seveda pozdravljal oboževalce, bolje rečeno oboževalke, ter z njimi poziral za selfieje. Med njegovimi privrženkami še posebno izstopa 97-letna Daphne Dunn, ki je potrpežljivo več ur na dežju čakala in si utrla pot do ograje, ko pa je princ prišel mimo in pozdravljal podpornike, je upokojenka malce presenečenega fanta nič kaj sramežljivo potegnila k sebi in mu pritisnila masten poljub. Dunnova je očitno njegova oboževalka številka ena, saj je pozneje pojasnila, da je princa spoznala že leta 2015, ko je bil v deželi tam spodaj, in ga prav tako stisnila: »Tokrat me je poljubil na drugo lice!« je vsa vznesena povedala Avstralka, ovenčana z medaljo za hrabrost, ki jo je že pokojni mož prejel za zasluge v drugi svetovni vojni. »Res je prijeten mladi mož, prisrčen in pristen, in res mu ni vseeno za ranjene vojake in vojakinje,« je še povedala. No, Harry pa ni uslišal vseh podpornic, Isabel Whitehead, zaposlena v bližnji čajnici, mu je hotela ponuditi skodelico čaja, a jo je vljudno odklonil. »Mislili smo, da bi ga čaj malce pogrel in bi za hip pozabil na to grdo vreme; sicer ga ni poskusil, a prepričana sem, da ceni naš trud,« je povedala, neka druga oboževalka pa je dodala: »Tako prizemljen je, vljuden in sploh zelo prijeten moški.« Pozneje, ko je imel pred slavnostnim kosilom govor, se je najprej spomnil vseh, ki so umrli v nedavnem terorističnem napadu v Londonu. »V teh zahtevnih časih moramo črpati moč in voljo iz navdihujočih zgodb, treba je premagati sovraštvo in verjeti, da je nemogoče mogoče, če imamo le voljo,« je dejal in pojasnil, da je po prihodu iz Afganistana 2008. razmišljal, kako bi lahko pomagal tistim, ki se med služenjem domovini po- škodujejo, in se domislil športnih iger.