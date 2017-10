Princ in princesa po ločitvi v boj za denar

V teh dneh se na londonskem sodišču glede denarja prepirata luksemburški princ Louis in njegova žena, princesa Tessy; poročila sta se leta 2006, razšla pa lani. Zdaj sta sodišče prosila, naj odloči, kako naj si razdelita premoženje.

Louis je tretji sin luksemburškega velikega vojvode Henrija in velike vojvodinje Marie Terese. Tessy je nekdanja vojakinja, oboroženim silam se je pridružila pri 18 letih ter sčasoma dobila čin desetnice. Princa je spoznala med obiskom luksemburških vojakov, ki so se leta 2004 udeležili mirovne misije na Kosovu. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, princa Gabriel in Noah, princesa pa se je predvsem posvečala dobrodelnosti.

Tessy je Louisa obtožila nerazumnega vedenja, belgijska tračarska revija jo je označila za povzpetnico, ki ji je le do denarja.

Ko sta se razšla, se je morala otepati obtožb, da je povzpetnica, ki jo privlači polna denarnica. No, te govorice so se še okrepile minuli konec tedna, ko se je razvedelo, da je nekdanjega moža zaradi premoženja zvlekla na sodišče. Belgijska tračarska revija Privat je zapisala, da se je prav zaradi denarja poročila z luksemburškim princem, pa tudi zaradi prestiža. Njeni odvetniki so članek, v katerem so med drugim zapisali, da bo pač vselej le hči krovca, že označili za napad in podlo obrekovanje. No, prvo zaslišanje je že bilo, kajpak za zaprtimi vrati, udeležila sta se ga tako princ kot princesa, oba sta stara 31 let. Sodnik je odločil, da mediji o njima lahko poročajo, ne smejo pa pisati o finančnih podrobnostih. Njena odvetnica Deborah Bangay je povedala:

»Zahteva moje stranke je razumna. Žal so jo zavrnili in ni ji preostalo drugega kot poiskati pomoč sodišča. Ni lovka na denar, daleč od tega. Vse, kar zahteva, je poštena poravnava.« Sodnik naj bi v bližnji prihodnosti odločil, kako in kaj, Louisa in Tessy, oba živita v Londonu, pa je prosil, naj poskušata premostiti razlike, ki ju ločujejo.

Par se je poročil v luksemburški palači leta 2006, razšla sta se lanskega februarja, in sicer po tem, ko se je princesa Tessy pritoževala nad moževim nerazumnim vedenjem. Ostala je brez diplomatskega statusa, ko bo razveza tudi uradno potrjena, pa bo ostala tudi brez nazivov kraljeva visokost ter princesa. Poleg tega, vedo poznavalci, bo ostala še brez stanovanja v Kensingtonu, kjer je živela z možem in obema sinovoma.