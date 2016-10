Princ pozabil na leta  in skakal po trampolinu

Danski prestolonaslednik princ Frederik se je poškodoval: med skakanjem po trampolinu si je poškodoval vratna vretenca, zaradi česar bo moral kar dvanajst tednov nositi opornico, je sporočila danska kraljeva palača.



Nesreča se je zgodila med zasebnim obiskom telovadnice, so sporočili in še, da si bo 48-letni prestolonaslednik povsem opomogel. Je pa moral zaradi poškodbe Frederik odpovedati napovedan sprejem danskih športnikov, ki so se udeležili paraolimpijskih iger v Riu. »Razočaran sem, ker ne morem sodelovati na sprejemu, vsem udeležencem želim lep dan v palači Christiansborg,« je sporočil princ, ki je sicer navdušen športnik in član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Športnike je v smeh spravila njegova mati, kraljica Margrethe, ki je povedala, da bi se moral sin pri tej starosti zavedati, kaj počenja: »Če skačeš po trampolinu in imaš skoraj 50 let, morda niti ni tako čudno, če gre kaj narobe.« In potem z nasmeškom dodala: »V redu je, le na ta dogodek ni mogel priti.«



Frederik, kraljičin najstarejši sin, je ženo, 44-letno princeso Mary, spoznal med olimpijskimi igrami v Sydneyju leta 2000, 8. oktobra 2003 pa sta oznanila zaroko, poročila sta se 14. maja 2004 v københavnski katedrali. Imata štiri otroke, 11-letnega princa Christiana, devetletno princeso Isabello in petletna dvojčka princa Vincenta in princeso Josephine.



Pred dnevi je obiskala organizacijo Otroci, mladostniki in žalovanje, ki ponuja brezplačno svetovanje otrokom, ki izgubijo starše, brate ali sestre, druge svojce, na katere so bili navezani. Princesa se je pogovarjala s 15-letno Mads Knudsen Topp, ki ji je organizacija pomagala ob smrti očeta pred tremi leti, in odprla svoje srce: povedala ji je, kako je tudi ona ostala brez mame. Ko je zaradi bolezni srca Henrietta Norton umrla, je bila Mary stara 26 let. »Zgodilo se je prezgodaj. Zelo težko je, vendar z leti ceniš trenutke, ki si jih preživel s staršem, kot darilo. Zaradi izgube postaneš močnejši.« Tokrat sicer ni prvič govorila o materini smrti, o tem je spregovorila tudi lani, v pogovoru za dansko RTV DR. »Bilo je, kot bi bila med žalovanjem sama, kot da nihče ne razume, kaj prestajam. Bila sem na mrtvi točki, ves svet okoli mene pa se je vrtel naprej.«



Mati je umrla dve leti, preden je Mary spoznala svojega princa. »Ko se počutiš samega, osamljenega, se ti zdi, kot da nikamor ne spadaš, kot da si sam na svetu. Gre za velik problem, ki ostaja neopažen, kot bi ne obstajal. Zato me veseli, da smo mu vendarle začeli namenjati pozornost, gre za temo, o kateri moramo govoriti.«