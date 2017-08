Princ, ki sovraži kraljeve dolžnosti

Zdi se, da v sleherni kraljevi družini obstaja še nekdo, ki se ne ravna povsem po pravilih, ki se ne vede, kot se pričakuje. Odličen primer grešnega kozla najdemo v belgijski kraljevi družini, gre za brata kralja Phillipa, princ Laurent je to.

Njegov prvi škandal je bil, denimo, ko je začel večletno zvezo z belgijsko pevko Wendy Van Wanten. Že v 90. letih sta se spoznala na pariškem tednu mode. Tabloidi so se večkrat zapičili v pevkinega najmlajšega sina Clementa, češ da je prinčev. In da je dobil ime po Laurentovi vili Clementini v Tervurnu. Ali je to res, bo najbrž za vselej skrivnost, saj je Wendy vedno zanikala, da bi bil on oče njenega otroka.

Ko je njegova mama praznovala 80 let, je zamudil ves koncert, niti na torto ni prišel.

Leta 2006 so mediji objavili tudi to, da je princ uporabil denar belgijske mornarice za preurejanje omenjene vile. Njegov oče kralj Albert II. je denar takoj vrnil. Pa to še zdaleč ni bil prinčev zadnji finančni škandal, prejel je namreč še državno donacijo v višini 87.000 evrov, ki jo je leta 2014 namesto za svoje kraljeve dolžnosti namenil za šolnino svojih otrok, raznorazno nakupovanje ter druge osebne stroške. Pod velikim pritiskom belgijskega premierja Charlesa Michela je moral denar vrniti.

Princ Laurent je večkrat poudaril, da je njegov odnos z očetom, mamo in brati pod vsakršno ničlo. Zato ga na mnogo družinskih slovesnostih ali ni bilo ali pa je tja prišel z veliko zamudo. Nazadnje se je to zgodilo, ko je njegova mama kraljica Paola praznovala 80. rojstni dan. Laurent je zamudil celoten koncert, tudi na rezanje torte ni prišel. So pa na kos sladice prišli vsaj njegova žena in trije otroci.

Ob neki drugi priliki je šel ob prihodu v cerkev kratko malo mimo svojih domačih. Opaziti je bilo, da se ga je njegova mama dotaknila, pa se še zdrznil ni in je šel kar lepo naprej. Svoj gnev je pokazal tudi na začetku poletja, ko so ga na nekem prestižnem kraljevem dogodku zalotili z rumenimi čepki v ušesih.

Čeprav člani kraljeve družine po zakonu ne smejo biti vključeni v politično življenje, je Laurent to že večkrat prekršil. Leta 2011, denimo, je bilo v belgijskem parlamentu sploh napeto, saj je princ na zasebnem obisku v Kongu, nekoč belgijski koloniji, zahteval srečanje s predsednikom Josephom Kabilo. Parlament, ki o tem ni nič vedel, je bil na nogah. Princ Laurent pa je potem jadrno pojasnil, da je hotel samo izboljšati napete odnose s Kongom, ki so jih zakuhali prav njegovi starši.

Tudi od otrok ne zahteva, da bi se na uradnih dolžnostih vedli popolno, se hinavsko nasmihali in vljudnostno rokovali. Bil naj bi odličen oče. Ker ima tudi nadpovprečen smisel za humor, ga Belgijci preprosto obožujejo.