Princ ima šole dovolj

Oči velikega dela Velike Britanije pa tudi preostalega sveta so bile pred slabim mesecem uprte v London oziroma tamkajšnjo šolo Thomas's Battersea. Tja je namreč princ William pripeljal sinčka Georgea.

Za vso družino je bil to velik dan, saj je tretji v vrsti za britanski prestol prvič prestopil prag izobraževalne ustanove. Spremljali so ju fotografi in kamere in tako William kot šestletni George sta na dvorišče šole prikorakala s širokim nasmehom na obrazu. Čeprav je bil malček sprva nekoliko plašen, se je hitro sprostil, ko mu je v roko segla ravnateljica ter mu zašepetala nekaj spodbudnih besed.

Začetek šole je najtežji za starejše otroke ter tiste, rojene poleti, in princ George je oboje.

Po prvem tednu je princ William z mediji ponosno delil, kako dobro se je njegov starejši otrok znašel v šoli, si že ustvaril nekaj prijateljev ter vsako jutro komaj čaka, da se jim znova pridruži. Takrat se je William šalil, da je zelo vesel, da ni eden tistih staršev, ki se morajo pred šolskimi vrati boriti z vpijočimi malčki, ki preprosto nočejo naprej. A po slabem mesecu je zgodba drugačna. George ima šole menda dovolj. To je njegov oče pred dnevi potožil eni od mamic Georgeevih sošolcev, a ga je ta hitro pomirila. »Povedal mi je, da je ravno odložil Georgea in da mali ni in ni hotel v šolo. Bil je malce obupan, a sem mu povedala, da je pri nas enako,« je lokalnim medijem povedala mamica.

Podobnih zgodb pa je precej in takšno vedenje malčkov je povsem normalno, pravijo strokovnjaki. Prvi teden do dva je vse še novo in zanimivo, ko pa se vzpostavi rutina, postane otroku malce dolgčas. Šola oziroma vrtec izgubita čar, otrok postane utrujen od vsakodnevnega zgodnjega vstajanja in nenadoma bi raje ostajal doma. »Začetek šole je najtežji za starejše otroke in tiste, rojene poleti, in princ George je oboje, zato je njegovo vedenje povsem običajno,« je pojasnila razvojna strokovnjakinja Rebecca Chicot, ki je prepričana, da bo začetek šole veliko lažji za princeso Charlotte in njenega mlajšega bratca ali sestrico, kot je za Georgea.

6800 evrov znaša šolnina, ki jo morajo na britanskem dvoru odšteti za en semester Georgeevega šolanja.

»Mlajši otroci opazujejo, kako se starejši privajajo na šolo, kaj vse tam počno, in mnogi že komaj čakajo, da bodo tudi sami del tega, medtem ko najstarejši nima te možnosti,« je dejala Chicotova, ki verjame, da se bo tudi George kmalu sprijaznil z vsakodnevnimi obiski šole in svojimi obveznostmi ter jih nekoč tudi vzljubil.