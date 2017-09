Princ in igralka zaljubljena in srečna

Svojo ljubezen jima je uspelo bolj ali manj ohraniti zase, zdaj pa je Meghan Markle v intervjuju za Vanity Fair namignila, da njen odnos s princem Harryjem postaja vse trdnejši in resnejši. Ameriška 36-letna igralka, ki krasi naslovnico oktobrske revije, doslej še ni javno spregovorila o svojem kraljevem fantu. Zdaj pa je potrdila, da je rdečelasec zares njen partner in da sta srečna in zaljubljena. »Par sva, zaljubljena. Prepričana sem, da se bova morala nekega dne izpostaviti javnosti, a upam, da ljudje razumejo, da je to najin čas,« je namignila, da zvezo rada ohranjata v zasebnosti. »To je za naju, tudi zato je tako posebno, ker sva le midva. Srečna sva. Rada imam lepe ljubezenske zgodbe.«

14 mesecev sta skupaj britanski princ Harry in ameriška igralka Meghan Markle.

Mimogrede: par nista od maja lani, kot so menili otoški mediji, ampak od julija, torej 14 mesecev. O medijskem oblegovanju pravi, da je včasih pravi izziv: »A imam okoli sebe podporo, ki funkcionira, pa seveda tudi fantovo. Ob koncu dneva je zares preprosto, vam lahko povem: sva dva človeka, ki sta srečna in zaljubljena.« Pravi, da ne mara brati člankov o sebi: »Ljudje, ki so mi blizu, vedo, kdo in kakšna sem, vse preostalo so le šumi. Nisem se pretirano spremenila, ne definira me odnos z moškim.« Njena prijateljica Serena Williams, ki so jo pri reviji prosili za izjavo o igralki, je povedala: »Meghan preprosto žari. Rekla sem ji, da mora biti, kakršna je, da se ne sme skrivati.«

Parček je le redko videti v javnosti; Meghan so paparaci prvikrat opazili maja, na tekmi pola, ko je navijala za svojega princa, z njim se je udeležila tudi poroke njegovega prijatelja na Jamajki. Opazili so jo pred gledališčem v londonskem West Endu, tudi sicer je Meghan menda velikokrat v njegovem stanovanju v Kensingtonski palači. Zato ni nič čudnega, da so vse glasnejše govorice, da se bo kmalu preselila v London. Harry sicer ne skriva, da si želi ustvariti družino in imeti otroke, ali bosta, kot upajo pobiralci stav, še letos oznanila zaroko, bo pokazal čas.