Princ Harry že na kolenih?

Skoraj ves svet že nestrpno čaka, kdaj bo britanski princ Harry pokleknil pred svojo drago in ji izročil zaročni prstan. Da je to le še vprašanje časa, se je začelo šušljati, ko se je zaljubljeni parček v začetku meseca končno skupaj pojavil v javnosti. Zdaj pa so viri blizu kraljevi družini vse presenetili, ko so za ameriške medije povedali, da naj bi se parček že zaročil. Kmalu naj bi veselo novico tudi zaupala javnosti, to naj bi se zgodilo prihodnji mesec, najprej želita kot novopečena zaročenca uživati sama in v krogu svojih najbližjih. »Harry je vedno govoril, da bo novico najprej delil le z družino. Tako bodo skupaj praznovali v miru, preden o zaroki izve ves svet. A brez uradnega obvestila pač ne gre, tako da bosta seveda zaroko tudi javno oznanila, ko bo čas za to,« je povedal prinčev prijatelj.

Par menda čaka, da Meghan posname zadnji kader, nato bosta novico delila s svetom.

Tisti blizu Meghan Markle pa so razkrili, da bosta zaročenca najverjetneje počakala, da igralka konča snemanje serije Suits. Meghan v Kanadi namreč snema sedmo in zadnjo sezono omenjene serije, konec bo naslednji mesec. »Bila bi nočna mora za varnostnike in policiste, če bi novico obelodanila prej, saj bi ji paparaci in preostali sledili na vsakem koraku. Ko bo službe konec, pa se bosta s Harryjem lahko umaknila kam bolj na samo, kjer bosta lahko počakala, da se razburjenje okoli tega poleže,« je ameriškim medijem povedal Meghanin prijatelj. Že ko se je parček začel dobivati, je kraljeva družina povečala varovanje tudi Marklovi, sploh ko je ta v družbi princa. Kot je dejala Meghanina soseda v Torontu, je na njihovi ulici menda prava norišnica, ko 36-letnico obišče njen tri leta mlajši partner: »Zadnje čase je ne vidim prav dosti, nazadnje sem jo prejšnji teden, ko sta prišla oba s Harryjem. Ko je on na obisku, je tu res noro. Ulica je polna policistov in varnostnikov. Navadno gresta v stanovanje in ju ni več na spregled.«

Ko se bosta odločila, da je pravi čas, da novico delita s svetom, se bo Meghan preselila iz Toronta v Kensingtonsko palačo k Harryju, kar je menda že dogovorjeno. »Zagotovo se bo preselila v London, o tem sta se že pogovarjala. Ko bo treba pripraviti sporočilo za medije, bo bolj priročno, da je Meghan tam, s Harryjem. Verjetno bosta izdala tudi uradno fotografijo, kot je to običajno pri vseh kraljevih zarokah. Oznanila potekajo tako, da sta v Kensingtonsko palačo povabljena le en novinar izbranega časopisa ter fotograf, istega dne še televizijski novinar. Slednji s parom posname intervju in ta se predvaja po vsem svetu,« je običaj pojasnil poznavalec kraljeve družine.

Znak, da se med zaljubljencema nekaj dogaja, je bilo tudi nedavno srečanje Harryja in Meghanine mame v javnosti. In po fotografijah sodeč se razumeta odlično. Kdaj natanko je Meghan princa pripeljala domov in predstavila družini, ni znano, a glede na to, kako sproščeno sta se počutila njena mama in Harry, je za njima najverjetneje že nekaj srečanj. Tudi Meghan je že spoznala člane kraljeve družine, celo kraljico, kar je izjemno zgovoren podatek o tem, da ima Harry z njo resne načrte. Njegov brat princ William in vojvodinja Kate sta nad spremljevalko 33-letnega princa menda navdušena, nemudoma pa so jo menda vzljubili tudi Charles, Camilla in kraljica Elizabeta II. Nekaj negodovanja je med Britanci sprožilo le dejstvo, da je bila 36-letna igralka v preteklosti že poročena, kar bi znalo pomeniti težavo, če bi se parček želel poročiti v anglikanski cerkvi. Nekoč bi bilo to pravzaprav nemogoče, a časi se spreminjajo in tudi tovrstna pravila je zdaj mnogo lažje prikrojiti.



Želi si intimne poroke Ker je Harry šele na repu seznama bodočih prestolonaslednikov, se mu ni treba povsem držati kraljevih pravil in pričakovanj glede poroke. Tako menda že dolgo govori, da se želi poročiti v bolj intimnem okolju, kot sta storila njegov brat William in Kate, prav tako na ta posebni dan ne želi prisotnosti televizijskih kamer.