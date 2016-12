Princ Harry in Meghan že tik pred zaroko?

Prav kmalu naj bi se zgodilo. Oznanilo o poroki princa Harryja in njegove ameriške igralke Meghan Markle, namreč. Mnogi stiskajo pesti, da bo oznanilo o zaroki palača izdala še letos, če ne prej, bo morda veselo novico razkrila kar sama kraljica Elizabeta II. v tradicionalnem božičnem nagovoru, se veselijo.



Ovinek v Kanado



Zveza je očitno resna, 32-letni Harry je med vrnitvijo s karibske turneje napravil, khm, majcen ovinek, iz Barbadosa bi moral odleteti v London, a je odletel v Kanado, napravil je postanek v Torontu, kjer je obiskal svojo 35-letno izvoljenko. Meghan, ločenka, ljubezni do rdečelasega britanskega princa ne skriva: nosi prav tako zapestnico kot on, okoli vratu pa zlato verižico s črkama M in H. In kot da to ni dovolj, je še svojega psa oblekla v plašček z zastavo Združenega kraljestva. No, zaljubljenca sta bila narazen skoraj tri tedne in sta skupaj preživela dva dneva, potem pa je Harry ujel poznopopoldanski polet in v London prispel zgodaj zjutraj, manj kot štiri ure pred napovedanim dobrodelnim dogodkom, ki se ga je udeležil kot kraljevi predstavnik. Meghan in Harry sta bila ves čas v njenem stanovanju, prav nič ni kazalo, da je v stanovanju predstavnik britanske kraljeve družine, no, razen varnostnikov, ki so ves čas prinčevega bivanja v Torontu postavali pred hišo in se sprehajali po območju. Mnogi pa že razmišljajo še bolj v prihodnost, o njunih potomcih. Če se bodo rodili med kraljičino vladavino, ne bodo nosili aristokratskega naziva, če pa bo na prestolu Harryjev oče princ Charles, bi malčke lahko klicali njena ali njegova visokost. Dobro obveščeni pravijo, da bosta Harry, ki je peti v vrsti za prestol, in Meghan vsaj nekaj dni pred božičem preživela skupaj, prazniki so namreč čas, ki ga kraljevi skupaj preživijo v Sandringhamu.



Ločiti uradne in osebne poti



Mimogrede, pred več kot desetimi leti je Buckinghamska palača sporočila, da člane kraljeve družine spodbuja, naj ne združujejo uradnih in osebnih obiskov. Bilo je po preiskavi številnih potovanj Harryjevega strica princa Andrewa leta 2014, ko so predstavniki palače hiteli pojasnjevati, da za zasebne poti poskrbijo sami, iz lastnega žepa, za uradne pa država, torej davkoplačevalci, da pa bi se ognili zmedi in bi bila preglednost večja, so kraljeve pozvali, naj zasebnih in uradnih obiskov ne opravljajo hkrati.



In ko smo ravno pri princu Andrewu: medijem sporoča, naj pustijo njegovi hčeri pri miru, in hkrati zanika govorice, da se je sprl s starejšim bratom in prestolonaslednikom Charlesom. Ni res, pravi, da je prosil za kraljevski naziv izbrancev svojih hčera, 28-letne princese Beatrice in dve leti mlajše princese Eugenie, in da se je z bratom sprl zaradi vloge njegovih hčera v kraljevi družini. Andrew, vojvoda Yorški, naj bi zahteval plačilo za kraljevo delo, ki ga opravita hčeri, so poročali mediji. Princesi hodita v službo, kraljeve dolžnosti pa opravljata občasno. Tudi njuna mati Sarah, vojvodinja Yorška, je konec tedna ljudi prosila, naj ne nadlegujejo več njihove družine. Andrew je po medijih udaril mesec potem, ko se je Harry javno obregnil ob medijske zlorabe njegove spremljevalke in nadlegovanje, tudi z rasističnimi in seksističnimi pripombami. Njegovi prijatelji pravijo, da je do ušes zaljubljen v igralko: »Še nikoli ni bil tako srečen, super je.« Predstavil jo je tudi že starejšemu bratu princu Williamu, Kate je menda še ni spoznala, ker pa je Kensingtonska palača zvezo potrdila, številni menijo, da je prav to dokaz, da gre zares, da se že slišijo poročni zvonovi.