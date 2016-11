Princ Harry izigral medije: taka je resnica o dvorjanovi ljubezni

Strani britanskih medijev že vse od vikenda polnita princ Harry in njegovo novo dekle igralka Meghan Markle. Čeprav so pred dnevi pisali, da je po razkritju njunega razmerja Harry odpovedal obisk Kanade, se je zdaj izkazalo, da to ne drži in da naj bi z njo preživel ves teden, z njo naj bi bil tudi v času, ko je v javnosti izbruhnila novica o njunem razmerju.

Opazili varnostnike s slušalkami

Kanadska kolumnistka Shinan Govani je celo razkrila, da naj bi skupaj odšla na zasebno zabavo ob noči čarovnic. V tednu, ki ga je Harry preživel pri Meghan, naj bi se večino časa zadrževala v hiši in se igrala z njenima psoma Bogartom in Guyem.

V naselju, kjer živi Meghan, so prebivalci opazili več črnih terenskih vozil in »varnostnike«, ki so v ušesih imeli slušalke. Marklova trenutno živi v Torontu, kjer snema serijo Nepremagljivi dvojec.

V Kensingtonski palači ne komentirajo, kje je princ Harry in kdaj se namerava vrniti na opravljanje svojih dolžnosti. Britanski mediji so še zapisali, da je sicer po urniku prost do prihodnjega četrtka.

Predstavila ga je očetu

Maghan in Harryja naj bi junija seznanil skupni prijatelj, potem pa sta se že junija nekajkrat srečala, ko je bila v Londonu. Princ je za tem opravljal dolžnosti v Afriki, po njegovi vrnitvi domov pa ga je septembra in oktobra spet obiskala v Londonu. Spoznala naj bi tudi Harryjevo sestrično princeso Eugenio, Williama in Kate, kdaj, če sploh, pa jo namerava predstaviti kraljici, ni znano. Medtem pa ga je menda Meghan že predstavila svojemu očetu.