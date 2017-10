Princ Harry izbira zaročni prstan

Odkar sta se v začetku meseca prvič kot par pojavila skupaj v javnosti, so govorice o skorajšnji zaroki princa Harryja in Meghan Markle vse glasnejše. In mnogi že ugibajo, kakšen prstan bo svoji dragi podaril postavni princ.

Po mamini smrti je sicer podedoval zaročni prstan, ki ga je ta dobila od princa Charlesa, a ga je nato velikodušno odstopil starejšemu bratu, da je ta lahko z njim zaročil Kate Middleton. Kljub temu poznavalci kraljevih običajev in navad domnevajo, da bo Harry našel način, kako ljubljeno vključiti v ta tako pomemben kos nakita, morda bo za prstan uporabil drag kamen iz katerega drugega pokojni mami ljubega kosa, se šušlja po Otoku. Med poletjem naj bi Harry že obiskal družinskega draguljarja Harryja Collinsa, da bi se z njim posvetoval o izdelavi obročka. Menda je hotel uporabiti smaragd, a Collins je tovrstne govorice zanikal, češ da princ za zaročni prstan nikoli ne bi izbral tega dragega kamna oziroma bi mu to pri njih odsvetovali.

Draguljar pri izbiri kamna odsvetuje smaragd, saj je precej mehak, in princu predlaga barvni diamant.

Premehak smaragd

»Zaročni prstani so glavna stvar, s katero se ukvarjamo. Ne uporabljamo zgolj diamantov, ampak tudi barvne drage kamne, v glavnem safirje, ki so zelo redki in posledično seveda zaželeni. Priljubljeni so še smaragdi, saj so tudi ti precej redki in njihova barva je preprosto čudovita, a strankam svetujem, naj si raje omislijo uhane ali ogrlico z njimi, ne zaročnega prstana. Smaragd je namreč precej mehak, mehkejši od drugih kamnov, zato ob vsakodnevnem nošenju na roki ne bo zdržal dolgo, prej ali slej so bo košček odlomil. Boljša izbira, če si želite barve, je denimo rubin ali safir,« je pojasnil Collins.

A Harry bo imel precej možnosti, tudi če se odloči, da diamant ni prava izbira za njegovo najdražjo. Če bi ta na svoji roki raje videla kaj barvitega, ima princ na izbiro barvni diamant. Ti so zadnja leta vse bolj priljubljeni, sploh rumeni pa tudi modri in rožnati. Za navadne zemljane so ti v glavnem nedosegljivi, saj se njihove cene gibajo okoli več sto tisoč evrov za nekaj karatov. Za primerjavo, beli diamant, en karat solidne kakovosti, stane nekaj tisočakov, enak modri diamant pa približno pol milijona. Rožnati je okrog 300.000 evrov.