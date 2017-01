Princ Charles vpleten v ljubezenski škandal

Le kdo bi si mislil, da je britanski prestolonaslednik princ Charles ženskar, a prav to trdi nova biografija o otoškem aristokratu z naslovom Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life.



Valižanski princ, ki je star 68 let, naj bi imel avanturo s podjetnico Sue Townsend v času, ko je še bil poročen princeso Diano in se je obenem že začel videvati s sedanjo ženo Camillo. Ta je menda besna in ponižana, pravijo dobro obveščeni viri. »Popolnoma iz sebe je. Vedno je bila prepričana, da je ravno ona tista, ki ji je uspelo umiriti Charlesa. Posteljo sta si delila leta, preden se je poročil z Diano, pa tudi še potem, ko je že bil poročen, ni ga zanimalo, da je z njegovim prijateljem Andrewom Parkerjem-Bowlesom,« pravi neimenovani vir in dodaja: »Prekanjena Camilla je s seksom nadzorovala Charlesa. Že ob misli, da ga je zanimala druga ženska, ki ji je bila za nameček še podobna, le da je bila mlajša in menda lepša, je postala ljubosumna.« Ko je izvedela za knjigo in Sue, je pobesnela.

