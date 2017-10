Princ Charles se je zavrtel kot Elvis

Morda še ni prevzel krone in žezla, pa vendar je princ Charles ob svojem nedavnem obisku Škotske za vsaj nekaj trenutkov že zasedel prestol, četudi malce drugačnega od tistega, ki ga bo prevzel po materi, britanski kraljici Elizabeti. Ob 10. obletnici slovite hiše Dumfries, ki jo je rešil pred propadom, je namreč odvrgel togo aristokratsko držo in se ob pevski spremljavi Johna Reida, oponaševalca Elvisa Presleyja, zavrtel v ritmih kralja rock'n'rolla. Nato pa pod roko prijel še svojo Camillo in jo odvedel na plesišče.

10 let je minilo, odkar je rešil zgodovinsko pomemben dvorec Dumfries.

Leta 2007 je dvorcu na škotskem podeželju grozilo, da ga bodo prodali in porušili. Kljub velikanski zgodovinski dediščini, ki je živela med zidovi hiše Dumfries. A se je izguba tolikšnega zaklada Charlesu zdela nedopustna, zato je s pomočjo več svojih dobrodelnih organizacij zbral potrebnih 50 milijonov evrov ter odkupil dvorec, poln pohištva še iz 18. stoletja. In prav rešitev te nacionalne zapuščine ga je z ženo te dni povedla na Škotsko, kjer so par kraljeve hiše pozdravili odprtih rok.

Desetletnico novega življenjskega obdobja hiše Dumfries, kjer danes živi vrsta izobraževalnih in dobrodelnih dejavnosti, so – med drugim – proslavili s pasjo razstavo, ki je bila gotovo všeč Camillinima psičkama pasme jack russel, Mabel in Bluebell, ki sta s svojimi pasjimi očmi ocenjevali pse, ki so se sprehodili po pasji modni brvi. Razživela se je tudi Camilla, ki je že zgodaj zjutraj sedla za volan gasilskega vozila. A pravi vrhunec je verjetno potekal na popoldanski vrtni zabavi dvorca, kjer sta zakonca modre krvi lahko izpustila otroka v sebi na plan. Charles je kot v čarobnih plesnih čeveljcih zavzel plesišče in se ob divjih zvokih Elvisovih uspešnic zavrtel pred 45-glavo množico povabljenih, Reid v Elvisovi opravi pa je z romantično balado Don't be cruel (Ne bodi kruta) dvoril Camilli. Charles je sprva požel gromeči aplavz s svojimi plesnimi vragolijami, nato pa je zaigral še na nežnejše strune in na plesišču zavrtel svojo Camillo.