Priljubljeni igralec razkril svoj boj z rakom

Ameriški igralec Ben Stiller je kar na twitterju zapisal, da so mu pred dvema letoma diagnosticirali agresivno obliko raka prostate, ki se ga je rešil z operacijo. Resnico je povedal v intervjuju v televizijski oddaji Howarda Sterna. Bolezen so pri njem odkrili junija 2014, že čez dva meseca so ga operirali in ga septembra razveselili z novico, da je zdrav.

Ker je zgodnje prepoznavanje bolezni zelo pomembno, se Stiller zdaj obrača na vse moške, naj se pogovarjajo s svojimi zdravniki in poskrbijo za redne preglede. »Zame je to bilo kot grom z jasnega neba. Nisem imel pojma, da sem bolan,« je priznal. Prizor v zdravniški sobi je opisal kot naravnost filmskega, saj da se je glas urologa naglo stišal, kot lahko to vidimo v filmu, ko je treba nekomu povedati, da ima raka.

Tumor je rasel kar pet let, če se ne bi odločil za preiskave, pa mu raka najbrž ne bi odkrili pravočasno. »Testiranje mi je rešilo življenje,« pravi.